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Yardımcı doçentlik nedir, yardımcı doçentlik kalkıyor mu?

Son zamanlarda akademik gündemin önemli konuları arasında yer alan "yardımcı doçentlik" nedir?

12 Ocak 2018 Cuma 16:32
Yardımcı doçentlik nedir, yardımcı doçentlik kalkıyor mu?

2547 sayılı YÖK Kanunu’nun 3. Maddesinin ‘m’ bendinde yardımcı doçent, öğretim üyeleri başlığı altında şöyle tanımlanıyor: “Doktora çalışmalarını başarı ile tamamlamış, tıpta uzmanlık veya belli sanat dallarında yeterlik belge ve yetkisini kazanmış, ilk kademedeki akademik unvana sahip kişidir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardımcı doçentlik ile ilgili açıklama; "Yardımcı doçentliğin sadece bir siyasi karar olduğunu dile getirdik. Dedik bir öyle bir adım atalım ki, ara unvanı ortadan kaldırıp doktoradan doğrudan doçentliğe geçilmesini temin edecek çalışma yapalım. Büyük ihtimalle önümüzdeki hafta parlamentoya gönderilecek. Doktoradan sonra bir de yardımcı doçentlik olmayacak. Doktoradan sonra kazanan doçentliğe gidecek. Her iş gibi akademi de adanmışlık gerektirir. Bir hocalarımızda artık bu azmi, bu kararlılığı görüyorum. "

Son Güncelleme: 12.01.2018 16:39
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