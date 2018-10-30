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Uzaktan üniversite eğitimine talep artıyor

Amerikan Metropolitan Üniversitesi, çeşitli nedenlerden dolayı üniversite eğitimi alamamış, üniversite eğitimini yarıda bırakmış ya da kariyerinde yükselmek ve yeni bir sayfa açmak isteyenleri bekliyor.

30 Ekim 2018 Salı 16:56
Uzaktan üniversite eğitimine talep artıyor
Amerikan Metropolitan Üniversitesi, çeşitli nedenlerden dolayı üniversite eğitimi alamamış, üniversite eğitimini yarıda bırakmış ya da kariyerinde yükselmek ve yeni bir sayfa açmak isteyenleri bekliyor.

Amerikan Metropolitan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Uluocak uzaktan üniversite eğitiminin çeşitli nedenlerden dolayı üniversite eğitimi alamamış, üniversite eğitimini yarıda bırakmış ya da kariyerinde yükselmek ve yeni bir sayfa açmak isteyenler için iyi bir seçenek olduğunu belirtti.

Amerikan Metropolitan Üniversitesi Rektörlüğünü ve Başkanlığını yürüten Prof. Dr. İsmail Uluocak uzaktan üniversite eğitiminin çeşitli nedenlerden dolayı üniversite eğitimi alamamış, üniversite eğitimini yarıda bırakmış ya da kariyerinde yükselmek ve yeni bir sayfa açmak isteyenler için iyi bir seçenek olduğunu belirtti. Merkezi Makedonya' da yer alan ve 2016 yılında Türkiye ve Amerika’da faaliyetlerine başlayan Amerikan Metropolitan Üniversitesi, psikoloji, iç mimarlık, endüstri mühendisliği, mekatronik mühendisliği gibi birçok alanda sınav ve yaş şartı olmaksızın uzaktan eğitimle üniversite mezunu olma fırsatı sunuyor.

Prof. Dr. İsmail Uluocak, üniversitenin geleneksel, sadece ezberle-geç modeline göre faaliyet gösteren yükseköğretim kurumlarına alternatif olarak ve bağımsız bir kurum kimliğiyle kurulduğunu belirterek, "Amerikan Metropolitan Üniversitesi, çeşitli nedenlerle üniversite eğitimi alamamış veya üniversite eğitimini yarıda bırakmış kesimler için uzaktan online eğitim modeli ile üniversite mezunu olma fırsatı sunduğu gibi aynı zamanda kişilere kariyerinde yükselme, merak ettiği bölümde okuma ve hayallerini gerçekleştirme olanakları da sunuyor. Günümüzde üniversitelerin sunmuş oldukları olanakların yetersizliğinden uygulama eğitiminden yoksun, eğitimin sadece teorik kısmını alıp uygulama alanında ya çok kısıtlı ya da hiçbir eğitim alamayan mezunlar ordusu yetişiyor. Böyle olunca da üniversite mezunu bu kitleye donanımlı bir uygulama eğitiminin verilmesi büyük bir önem arz ediyor" dedi.
 
"Donanımlı her yönüyle kendini yetiştirmiş mezunlara olan talep giderek artıyor"

Günümüze kadar bu uygulama eğitiminin üniversite mezunu kişilere ya çalıştıkları kurumlar tarafından ya da çeşitli kurslar tarafından verildiğini belirten Prof. Uluocak, işverenlerin artık tamamen donanımlı ve uygulama konusunda sıkıntı yaşamayacakları iş gücüne yönelmeleri nedeniyle donanımlı her yönüyle kendini yetiştirmiş mezunlara olan talep giderek artıyor” şeklinde konuştu
.
 Üniversite olarak tüm bölümlerde uygulama eğitiminin önemini vurgulayan Prof. Uluocak sözlerini şöyle sürdürdü: "Öğrenci kitlemizin büyük bir bölümünü 25 yaş ve üzerinde çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren ve ciddi anlamda uygulama ve iş bilgisine sahip kişilerden oluşuyor. Bu kitlenin öğrenim gördüğü uygulama alanında yeterli eğitime fazlasıyla sahip olduğu için öğrenim süresi daha da kısalıyor. Örneğin, yıllardır bir şirkette veya kendi kurmuş olduğu bir işletmede grafik, iç ve dış tasarım, çizim vb. konularda çalışan bir kişi üniversitemize iç mimarlık bölümüne kayıt olduğunda rahatlıkla projeleri ve ödevleri teslim edebiliyor hem de çok kısa sürede mezun olabiliyor. Bu durum bilgisayar mühendisliği, işletme, endüstri mühendisliği, psikoloji vb. bölümler için de geçerli".

"Uzaktan eğitim modeli ile Türkiye’de ilk mezunlarımızı verdik"

Uygulama ve iş bilgisine sahip olmayan öğrencilere de okudukları bölümde en az 1 yıl uygulamalı staj şartı konulduğunu da ifade eden Uluocak, "1 yıl uygulamalı staj şartı ile öğrencilerimizin mezuniyet sonrasında okudukları bölümü tam anlamıyla benimsemeleri ve sıkıntı yaşamadan rahatlıkla iş bulabilmeleri veya kendi iş yerlerini kurmaları amaçlıyoruz. Dünyada devlet ve vakıf üniversitelerine alternatif olarak özel sektör üniversiteleri hızla yayılıyor. Bu da üniversite eğitiminde rekabeti ve kaliteyi artırıyor. Türkiye’de Amerikan Metropolitan Üniversitesi Türkiye şubesi olarak İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Uzaktan eğitim modeli ile Türkiye’de ilk mezunlarımızı verdik. Mezunlarımız sektörde kolaylıkla iş bulabiliyor. Bazı mezunlarımız da kendi iş yerlerini açmayı tercih ediyor” dedi.  

Anahtar Kelimeler:
Amerikan Metropolitan ÜniversitesiUzaktan üniversiteUzaktan Eğitim
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