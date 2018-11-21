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Ünlü NABA Üniversitesi Roma’da kampüs açtı

Ünlü İtalyan tasarım ve moda üniversitesi Nuovo Accademiadi Belle Arti (NABA) Roma'da yeni bir kampüs açtı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 16:51
Ünlü NABA Üniversitesi Roma’da kampüs açtı
Ünlü İtalyan tasarım ve moda üniversitesi Nuovo  Accademiadi Belle Arti (NABA) Roma'da yeni bir kampüs açtı. NABA, Milano kampüsünde uzun yıllardır iç mimarlık, ürün tasarımı, grafik tasarım, animasyon gibi tasarımın birçok alanında İngilizce eğitim programları sunuyor.
Sektörle işbirliği içerisinde hazırlanan programlar sayesinde öğrenciler eğitimleri sürerken sektörü tanıma,  güncel projelerde çalışma ve kendilerini tanıtma şansı yakalıyor.
 
Milano'dan sonra Roma'da açılan kampüsün 2019 Eğitim yılında öğrenci kabulüne başlaması bekleniyor. Yurtdışında eğitim almak isteyen Türk öğrencilerin tercih ettiği ülkelerden biri olan İtalya’da NABA Üniversitesi Türkiye Resmi Kayıt Ofisi olan Firenze Eğitim, İtalya’da eğitim almak isteyen öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti verdiğini açıkladı. 
 
Firenze Eğitim Yurtdışı Eğitim Danışmanı Neslihan Çebi, “İtalya’da eğitim almak isteyen öğrencilere yönelik danışmanlık hizmetleri ile NABA ve diğer önemli İtalyan üniversitelerine yerleşmelerini sağlıyoruz. Her yıl NABA yetkilileri ile Türk öğrencileri ofisimizde buluşturuyoruz. Bu buluşmalarda öğrencilerin portfolyoları değerlendiriliyor ve burs şansları artıyor. İtalya’da eğitim almak isteyen öğrencilerin uzman danışmanların yönlendirmesi ile NABA üniversite başvuruları tamamlanıyor ve üniversite hayatlarına birkaç adım önce başlıyorlar” dedi. 
Anahtar Kelimeler:
Naba üniversitesiRomaModa Eğitimi
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