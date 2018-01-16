Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
114401
ALTIN
162.513
DOLAR
3.7886
STERLİN
5.2129
EURO
4.6303
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Verem hastalığının 8 belirtisi
Verem hastalığının 8 belirtisi
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Sinüzitte doğru bilinen yanlışlar
Mutluluk hissi veren besinler
Mutluluk hissi veren besinler
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?
Yaşlılıkta psikolojiyi neler bozuyor?

Türkiye’nin ilk ve tek dijital eğitim fuarı başlıyor

Türkiye’nin ilk ve tek dijital yurt dışı eğitim fuarı olan Amerika’da Eğitim Fuarı, 16 Ocak 2018 Salı günü gerçekleştirilecek.

16 Ocak 2018 Salı 10:48
Türkiye’nin ilk ve tek dijital eğitim fuarı başlıyor

Bahçeşehir Üniversitesi’nin Beşiktaş Kampüsü’nde yapılacak olan  fuar ABD İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Barbara Thomas ve Bahçeşehir Üniversitesi rektörü Prof.Dr. Şenay Yalçın’ın katılacağı açılış seremonisi ile saat 15:30’da başlayacak.

ABD Büyükelçiliği, ABD resmi uluslararası eğitim kuruluşu Education USA ve Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu işbirliğiyle gerçekleştirilecek fuarda katılımcılar Amerika’da eğitim, yaşam ve vize ile ilgili konularda bilgi sahibi olabilecek.

ABD Konsolosluğu yetkilileri vize sorularını cevaplayacak

Fuarda katılımcılar ABD’deki dil okulları ve üniversite yetkilileri ile video konferans üzerinden birebir görüşme yapma olanağı bulacaklar. Düzenlenecek seminerlerde Fulbright ve ABD Konsolosluğu yetkililerinden Amerika’da eğitim, yaşam ve vize konularında sorularına yanıt alabilecekler.

Karma gerçeklik ve yapay zeka paneli düzenlenecek

Fuar esnasında gerçekleşecek Karma Gerçeklik ve Yapay Zeka panelinde öğrenciler IBM - Türk Kognitif Teknik Lideri Kıvanç Uslu, Microsoft Türkiye – CTO’su Onur Koç ve VR-Masters Genel Müdürü Ali Hantal’ın görüşlerini dinleme imkanı bulacağı gibi  bu heyecan verici teknolojiler hakkında sorularını yöneltme imkanı da bulacak.

Anahtar Kelimeler:
Amerika’da Eğitim FuarıYurtdışı Eğitimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yardımcı doçentlik nedir, yardımcı doçentlik kalkıyor mu?
Yardımcı doçentlik nedir, yardımcı doçentlik kalkıyor mu?
Burs/kredi taahhütname süresi ne zaman son?
Burs/kredi taahhütname süresi ne zaman son?
Sinop'ta okulda yangın paniği
Sinop'ta okulda yangın paniği
AÖF final sınav tarihleri ne zaman, AÖF final sınav giriş yerleri belli mi?
AÖF final sınav tarihleri ne zaman, AÖF final sınav giriş yerleri belli mi?
Kişi başına düşen bilimsel yayın sayısı arttı
Kişi başına düşen bilimsel yayın sayısı arttı
Avrasya ve Kapadopkya üniversitelerine rektör atamaları yapıldı
Avrasya ve Kapadopkya üniversitelerine rektör atamaları yapıldı
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim