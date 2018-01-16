Türkiye’nin ilk ve tek dijital eğitim fuarı başlıyor

Bahçeşehir Üniversitesi’nin Beşiktaş Kampüsü’nde yapılacak olan fuar ABD İstanbul Başkonsolos Yardımcısı Barbara Thomas ve Bahçeşehir Üniversitesi rektörü Prof.Dr. Şenay Yalçın’ın katılacağı açılış seremonisi ile saat 15:30’da başlayacak.

ABD Büyükelçiliği, ABD resmi uluslararası eğitim kuruluşu Education USA ve Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu işbirliğiyle gerçekleştirilecek fuarda katılımcılar Amerika’da eğitim, yaşam ve vize ile ilgili konularda bilgi sahibi olabilecek.

ABD Konsolosluğu yetkilileri vize sorularını cevaplayacak

Fuarda katılımcılar ABD’deki dil okulları ve üniversite yetkilileri ile video konferans üzerinden birebir görüşme yapma olanağı bulacaklar. Düzenlenecek seminerlerde Fulbright ve ABD Konsolosluğu yetkililerinden Amerika’da eğitim, yaşam ve vize konularında sorularına yanıt alabilecekler.

Karma gerçeklik ve yapay zeka paneli düzenlenecek

Fuar esnasında gerçekleşecek Karma Gerçeklik ve Yapay Zeka panelinde öğrenciler IBM - Türk Kognitif Teknik Lideri Kıvanç Uslu, Microsoft Türkiye – CTO’su Onur Koç ve VR-Masters Genel Müdürü Ali Hantal’ın görüşlerini dinleme imkanı bulacağı gibi bu heyecan verici teknolojiler hakkında sorularını yöneltme imkanı da bulacak.