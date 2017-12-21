“Türkçenin Yazım Sorunları Çalışma Toplantısı” düzenlendi

TDK ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi iş birliğiyle düzenlenen toplantının açış konuşmalarını AYK Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, TDK Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Develi yaptı.

AYK Başkanı Prof. Dr. Derya Örs, 2017 Türk Dili Yılı ile dilimizin karşı karşıya kaldığı bazı meselelere çözüm yolları bulmak için çalışmalar yapıldığını, üzerinde durulması gereken konulardan birinin de yazım olduğunu dile getirdi.

Yazım kurallarının kolay ve anlaşılır olması gerektiğini belirten Örs, bu kuralların sık sık değişmesinin imlayı içinden çıkılamaz bir karmaşaya sürüklediğini belirtti. Bir zamanlar bitişik yazılan kelimelerin sonraları ayrı yazılması gibi durumların büyük bir mesele olduğunu ve kendisinin de sık sık Yazım Kılavuzu’na başvurduğunu söyleyen Örs, yazım kurallarının masabaşında yapılan çalışmalar yerine halkın eğilimlerine göre belirlenmesi gerektiğini vurguladı. ÖRS konuşmasında imla konusunun yanı sıra sözlükçülük ve yabancı kelimelere karşılık bulunması gibi konulara da değinerek türetilmiş bazı kelimeleri de madde başı göstermek yoluyla gereksiz yere sözlüklerin hacmini büyütmenin ve yerleşmiş kelimelere karşılık aramanın yanlışlığının altını çizdi.

TDK Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin, yazım konusunun TDK’nin üzerinde en çok mesai harcadığı alanlardan biri olduğunu ve böyle bir toplantının karşılaşılan bazı meseleleri halletmede büyük fayda sağlayacağını belirtti. Kuruma halktan imlayla ilgili çok fazla soru geldiğini dile getiren Kaçalin, Yazım Kılavuzu’ndaki bilgilerin halkımızca bilinip kullanılması için konunun uzmanlar seviyesinde tartışılmasının gerekliliğine değindi. İşaret dilinin imla kurallarının da belirlenmesi gerektiğinin altını çizen Kaçalin, işaret dili üzerine yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilere Kurumun burs verdiğini ve bu alandaki çalışmaları desteklediğini sözlerine ekledi.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hayati Develi, konuşmasında 2017’nin Türk Dili Yılı ilan edilmesiyle pek çok kurumun Türk diliyle ilgili çok sayıda faaliyet düzenlediğini, kendilerinin de bu çerçevede Türkçenin yazım meselelerini ele almak istediklerini söyledi. Develi, yazım konusunu seçmelerinin sebebini ise “Türkçenin bir derdi varsa bu da yazım meselesidir” sözleriyle açıkladı.

TDK ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi iş birliğiyle düzenlenen toplantıda 2 gün süresince 5 oturumda 20 bildiri sunuldu. Bildirilerde, ülkemizin farklı köşelerinden gelen bilim adamları ve uzmanlar tarafından Türkçenin yazımında karşılaşılan meseleler; alıntı kelimeler, birleşik kelimeler, sözlükçülük, yabancı dil öğretimi, öğretmen yetiştirme, sosyal ağlar ve ders kitapları gibi yönlerden ele alındı.