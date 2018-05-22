Terakki Vakfı Okullarında Kütüphane Şenliği

Terakki Vakfı Okulları Kütüphaneleri tarafından her sene düzenlenen Kütüphane Şenliği; Levent Yerleşkesinde 7 - 11 Mayıs, Levent Yerleşkesinde 14 - 18 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşti.

Yazarlarla Atölye ve Söyleşiler

Levent Yerleşkemizden 1. sınıf öğrencilerimiz Kütüphane Şenliği etkinlikleri kapsamında Yazar Eda Albayrak ile ilkokul kütüphanemizde “Bidigago” kitabının Yaratıcı Düşünme ve Yazma etkinliğinde buluştu. Albayrak, akıl ile ilgili çeşitli sorular sorarak öğrencilerimizin kişisel yaratıcılıklarını ön plana çıkartan, zekâyı geliştiren yaratıcı oyunlar oynattı.

Her iki yerleşkemizden ilkokul 2.sınıf öğrencilerimiz “Kayıp Sorular” kitabının yazarı Çiğdem Gündeş ile söyleşti. Gündeş, soru kavramının önemini vurguladı ve yazarlıkla ilgili söyleşti.. Söyleşi sonunda öğrencilerimizin kitaplarını imzaladı.

4.sınıf öğrencilerimiz “Lataşiba” isimli kitabın yazarı ve çizeri İrem Uşar ile buluştu. Terakkili öğrencilerle interaktif bir söyleşi gerçekleştiren Uşar, kitabını yazma serüveni ve kitabın konusu zıtlıklar üzerine sohbet etti. Öğrencilerimiz, kitaplarını Uşar’a imzalattıktan sonra söyleşi sona erdi.

Okuma Tiyatrosundan, Domates Yetiştirme etkinliğine…

Tiyatro oyuncusu ve oyun yazarı Fikret Terzi, 3. ve 4. sınıf öğrencilerimizle "Ah Karagöz Vah Karagöz" kitabının “Okuma Tiyatrosu” etkinliğinde biraraya geldi. Terakkili öğrencilere, sanatın önemi, geleneksel kültürümüz gölge tiyatrosu ve “Hacivat Karagöz” oyunu hakkında bilgi veren Terzi, “Hacivat Karagöz” oyununu öğrencilerimizle birlikte kitaptan okuyarak seslendirdi.

Tepeören Yerleşkemizden anaokulu 4, 5 ve 6 yaş çocuklarımız, doğayla ilgili farkındalığı artırmak için düzenlenen domates yetiştirme etkinliğine katıldı. Çocuklarımız, öncelikle domatesin yetişme hikayesini dinledi. Ardından, domatesin yapısını inceledi. Etkinlik sonunda öğrendikleri yeni bilgileri domates tohumu ekerek pekiştirdi. İlkokul 1. sınıf öğrencilerimiz, Levent Yerleşkemizden ilkokul ve ortaokul seviyesindeki Çizgi Film Kulübümüzün hazırladığı “Benim Evim Kitaplık” çizgi filmini izlediler.

Tepeören Yerleşkesi lise öğrencilerimiz ile “Kitap Sohbetleri ve Kitabını Al Gel Etkinlikleri” gerçekleştirildi. Terakkili lise öğrencimizin açılış konuşmasıyla başlayan etkinliklerde, öğrencilerimiz okudukları kitapları birbirlerine tanıttı, en sevdiği bölümlerden birer kesit okudu ve kitap tavsiyelerinde bulundu. Kitap okuma alışkanlıklarının da konuşulduğu etkinlik, öğrencilerin fikir paylaşımlarıyla sona erdi.

Her iki yerleşkemizden 1. ve 2. sınıf öğrencilerimiz, Terakki’de Kütüphaneci olan Nurcan Zenginer ile “Çocuk Yogası” etkinliği gerçekleştirdi. Levent Yerleşkemizde 1. sınıf öğrencilerimiz "Eve Yolculuk" adlı kitabın, Tepeören yerleşkemizde ise 2. sınıf öğrencilerimiz "Güneşli Şirin Köyü" adlı kitabın öyküsünü dinleyerek öyküye uygun yoga hareketlerini yaptı.

Levent Yerleşkemizden Anaokulu 6 yaş grubu öğrencilerimiz, “Masal Abla Kitap Tiyatrosu” tarafından hazırlanan kitap sevgisi, kitap okuma alışkanlığı ve tasarruf yapma konularının işlendiği “Benim Kitap Hazinem” adlı tiyatro oyununu K2 Kültür Merkezi’nde izledi.

Her iki yerleşkemizde de öğrencilerimizin kütüphane konusunda farkındalıklarını artırmak için “Benim İçin Kütüphane…” adlı rollup banner çalışması yapıldı. Öğrencilerimiz kütüphanenin, okumanın kendilerine neler çağrıştırdığı; kütüphaneye verdikleri değeri ifade ettikleri kelime veya kelime gruplarını “Benim İçin Kütüphane…” adlı rollup banner çalışmasına ve bulutlara yapıştırdı ve fotoğraf çektirdi.

Terakkili öğrenciler, hafta boyunca Levent yerleşkesinde İ1 binası katında ve Tepeören yerleşkesi İlkokul kütüphane katında ilkokul 4. sınıf öğrencilerimizin seramik dersinde yapmış oldukları “Seramik Çalışmaları Sergisi” ile resim sergisini gezdiler.

Tepeören yerleşkesi lise öğrencilerimizle “Kütüphane Keşfi Etkinliği” gerçekleştirildi. Seçilen Terakkili öğrenciler, takımlar halinde kütüphaneye gelip zamanla yarışarak, kütüphane web sayfası, elektronik kaynaklar ve kaynakça konularında hazırlanan etapları tamamladılar. Düzenlenen tören ile öğrencilerimize katılım sertifikaları ve ödülleri verildi.

Levent Yerleşkesinde Ortaokul Terakki Brass Band grubu öğrencilerimiz hazırladıkları Brass İntro-Rumba Barcelona-Latin Potpuri- Lambada dinletilerinden oluşan müzik gösterisini ortaokul öğrencilerimize sundu. Tepeören Yerleşkemizde ise İlkokul/Ortaokul binasında kütüphane koridorunda "Ortaokul Gitar Orkestrası" ve "6.7. Sınıflar Keman Orkestrası" dinletilerinin yanı sıra Lise binasında kütüphane önünde piyano ve keman dinletileri sunuldu.

Tepeören Yerleşkesinde lise öğrencileri, okuma eyleminde farkındalığı amaçlayan “Her Şeyi Bırak, Oku” etkinliğinde belirlenen saatte her şeyi bırakıp sınıflarında kitap okudu. Ayrıca Liseli gençler, 4, 5 ve 6 yaş seviyesindeki Terakkili miniklere lise kütüphanesinde hikaye ve masallar okuyarak “Anaokulu Kardeşine Kitap Oku” etkinliğini gerçekleştirdi.

Terakki Vakfı Okullarında Kütüphane Şenliği; Ayışığı Dağıtım, Altın Kitaplar Yayınevi, ABM Yayınları, Günışığı Kitaplığı, Kelime Yayınları, Kırmızı Kedi Yayınları, Özgür Kitabevi, Mitos-Boyut Yayınevi, Pandora Kitap ve Yayın, Redhouse-Sev Yayınları ve Tudem Yayınlarının katılımıyla sona erdi. Kitap stantlarını belli program dâhilinde gezen ilkokul ve ortaokul öğrencileri, bu stantlarda kendi yaş ve seviyelerine uygun olan kitapları inceleme fırsatı buldular.