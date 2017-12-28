Spor bursu ile Amerika'da nasıl okunur?

Amerika’daki üniversitelerde yaklasık 400 bin civarında öğrenci spor bursuyla eğitimlerini sürdürüyor. Her yıl binin üzerinde üniversite çeşitli spor dallarında yetenekli ögrencilere kendi takımlarında oynama fırsatı ve burslu eğitim alma imkanı sağlıyor. Türkiye’deki amatör ve profesyonel sporcular için de bu fırsatlar geçerli ve her geçen yıl Amerika’ya giden sporcu sayısı artıyor.

Amerika’da spor bursuna kabul alanların en yoğun olduğu alan elbette ki basketbol ama bunun yanısıra futbol, güreş, beyzbol, kürek sporları, Amerikan futbolu, jimnastik, kayak sporları, yüzme, tenis, okçuluk, koşu, voleybol ve bowling gibi Amerika’da popüler olan sporlarda da pek çok burs bulmak mümkün. Önemli olan yetenekli olduğunuz alanda doğru adresi bulabilmek.

Peki bunu bulabilmenin yolları nelerdir ve süreç nasıl işler?

College Coach’tan Tuğrul Gerdan, bu konuda şu bilgileri verdi:

ERKEN YOLA ÇIKIN: Amerika’da burslu eğitim almak için her yıl tüm dünyadan binlerce başvuru yapılıyor. Başvuru süreçleri pek çok detayı barındırıyor ve bu süreçte çok dikkatli ve sabırlı olmak gerekiyor. Bu sebeple en az iki yıl önceden sürece başlamalı ve haritanızı çizmelisiniz.

LİSE MEZUNİYETİ: Uluslararası spor öğrencileri için hazırlanmış olan akademik rehber (Academic Guide for International Student-Athletes) mutlaka incelenerek Türkiye’ye karşılık gelen mezuniyet şartları ve kabule gerekli olan mezuniyet ortalaması dikkate alınmalıdır. Bu şartlar üniversiteden üniversiteye değişiklik gösterir. Okuldaki akademik danışmanınız ile birlikte mutlaka bu şartları incelemeli ve planınızı yapmalısınız.

KENDİNİZE UYGUN OKULU SEÇİN: Bu konuda ilk olarak yapmanız gereken NCAA’in (National Collegiate Athletic Association) hazırlamış olduğu listeleri inceleyerek sizin yaptığınız spor alanına uygun ve akademik olarak da örtüşeceğiniz okul ya da okulları bulmak. Bu noktadan sonra kendi koçunuzla bir karara vararak sürece başlayabilirsiniz. Division I okulları en çok rekabetin olduğu fakat bir o kadar da bursların çok olduğu okullar. Okul seçimi yaparken buna da dikkat etmenizde fayda var.

NCAA UYGUNLUK MERKEZİ’NE KAYIT: Başvuru süreçlerine başlamadan önce ilk yapılması gereken kayıt budur. Buradan gelecek olan değerlendirme ışığında kendinize bir yol haritası çizebilirsiniz. Bu başvuru sizin alanınızdaki yeteneğinizi ve yeterliliğinizi ölçüyor. Başvuru için en uygun zaman 11. sınıf ama daha erken ya da daha geç başvuru da yapılabilir elbette.

SAT TESTİNİ ALIN: Türkiye’de YKS üniversiteye giriş sınavında ne kadar etkili ise SAT de Amerika’da üniversiteye girişte o kadar etkili bir sınav. Bu sınavı YKS'den daha avantajlı yapan şey ise yılın farklı zamanlarında birden fazla alınabiliyor olması. SAT sınavı ingilizce ve matematikten oluşan bir sınav ve şu ana kadar gördüğümüz Türk öğrencilerinin matematik alanında çok başarılı olduğu fakat İngilizce alanında zorlandığı yönünde. Bu sebeple SAT sınavına YKS’ye verilen önem verilerek, özellikle İngilizce’ye ağırlık verilmelidir.

GÖRÜNTÜLÜ CV HAZIRLAYIN: Amerika’da üniversiteye başvuruyu, bir iş başvurusu gibi düşünebilirsiniz. Bu nedenle özgeçmiş hazırlamak büyük önem arz ediyor. Özgeçmişinizde eğitim geçmişinizden, konuştuğunuz dillerden, yaptığınız sosyal sorumluluk projelerinden, başarılarınızdan, aldığınız test puanlarından (SAT, ACT, TOEFL gibi), ders ortalamanızdan ve kendi okulunuz içindeki başarı sıralamanızdan bahsedebilirsiniz. Teknolojiden faydalanarak da kendi spor performansınızdan görüntülerin olduğu bir DVD hazırlayıp özgeçmişinizin yanına iliştirebilirsiniz. Özgeçmişiniz ve DVD görüntüleriniz sizin kendi yeteneklerinizi gösterme adına en büyük fırsatınız. Bu sebeple bunu iyi değerlendirmelisiniz. Başvurduğunuz üniversitenin atletik direktörlüğü sizi takımlarına uygun gördükleri takdirde zaten sizinle irtibata geçecek ve gerekirse performansınızı görmek için Amerika’ya davet edecektir.

ÖNYAZI: Başvurduğunuz her üniversitenin atletik direktörüne hitaben, akademi ve spor alanındaki başarılarınızı anlatan ve başvurma gerekçelerinizi paylaşabileceğiniz bir önyazınız olmalı. Bu yazıya üniversiteler ciddi önem veriyorlar. Bu sebeple dikkatle ve seçilerek yazılmalı ve özellikle kurgu ve imlaya dikkat edilmelidir.

BAŞVURU: Tüm bu hazırlıklar tamamlandıktan sonra başvurularınıza başlayabilirsiniz. Bu hazırlık süreci ile yaptığınız başvurular, size Amerika'da burslu okumanın, hem akademik bir kariyer yaparken hem atletik sporcu öğrenci olmanın kapılarını aralayacaktır.

College Coach, Athletes USA işbirliği ile sporcu lise öğrencilerini erken yaşlarda alarak, onlara gerekli yönlendirmeleri yapıyor ve burs almaları için gerekli çalışmaları ailelerle birlikte yürütüyor.