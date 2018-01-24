Sarıyer Belediyesi'nden eğitime destek

Sarıyer Belediyesi’nin olmayan bir olanağı yaratarak, geri dönüşümden elde ettiği gelirle bu yıl da çocukların yüzü güldü. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nün 2017-2018 eğitim öğretim yılı yardımları kapsamında, burs almaya hak kazanan 7 bin 500 öğrenciye banka kartları dağıtıldı.

DERDİMİZ KALİTELİ EĞİTİMİN VERİLMESİ

Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törende konuşan Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Erdem, her yıl öğrencilere burs verildiğini hatırlatarak, eğitimin her alanında velilere ve öğrencilere destek vermenin önemine değindi. Başkan Yardımcısı Erdem, “Derdimiz çocukların daha iyi eğitim alması, eğitimcilerimizin ise bu fiziki şartlarla uğraşmayıp kaliteli eğitim vermesi. Sevgili velilerimizi, Belediyemizin çocuklara yönelik verdiği hizmetlerden daha fazla yararlanmaya davet ediyorum” dedi.