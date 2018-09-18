Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 19°
açık
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
96604
ALTIN
241.994
DOLAR
6.2685
STERLİN
8.2181
EURO
7.3236
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Okul servisinde ve okulda çocukları izleyen uygulama

SchoolBus Tracker isimli uygulama, çocuklarını okul servisine yollayan ve merak eden ebeveynlere yönelik geliştirildi.

18 Eylül 2018 Salı 16:52
Okul servisinde ve okulda çocukları izleyen uygulama

Ücretsiz olarak indirilebilen uygulama okul servisine binen çocukları anbean ebeveynlerin gözetimine sunuyor. Peki, bunu nasıl yapıyor?

Telefonlara yüklenebilen milyonlarca uygulama var ve birçoğu çok farklı amaçlara hizmet ediyor. Bunlardan biri de SchoolBus Tracker (SBT) ve SchoolAttendance Tracker (SAT) adını taşıyan ve çocuklarını okul servislerinde izleyebilmelerini sağlayan bir uygulama. Kullanıcılar telefonlarına bu uygulamayı yükledikten sonra okul servisine binen çocuklarının o an nerede olduğunu öğrenebiliyor. Yani öğrenci servise bindiği anda ebeveyn telefondan bunu görebiliyor. Ancak uygulamanın tek özelliği bu değil.

SchoolBustracker, okulların okul otobüsü taşıma sistemlerini verimli bir şekilde kurmasını, izlemesini ve yönetmesini sağlıyor. Ebeveynler, kendi çocuklarının toplama ve bırakma (bindi ve indi) noktalarını gösteren uygulama ile akıllı telefonlarına özel bildirimler alıyor, önceden belirlenmiş toplama veya bırakma noktalarında bilgi veriyor. Güvenlik için parmak izi ve ses tanıma teknolojilerini de kullanıyor, artı hız kontrolü gibi takip eklendi.

Ayrıca, ebeveyn öğrencinin devamsızlığı ve ders durumunu takip edebilir. SAT, okul ve ebeveynler arasında direk köprü vazifesi görüyor. Ebeveynler öğrencilerin ders notlarını görebiliyor, öğretmen ile doğrudan iletişime geçebiliyor, okulda gerçekleştirilecek etkinliklerle ilgili bilgi paylaşabiliyor, Hatta öğrencinin okula gitmediği günlerde, öğretmene 'mazeret raporu' uygulama üzerinden yükleyebiliyor.

Demo Uygulama Google Play Store ve Apple Store üzerinden indirilebiliyor.

Android: google play store:

Apple: Apple Store

Demo, guest olarak indiriliyor.

ergun@schoolbustrackerapp.com

Anahtar Kelimeler:
SchoolBus TrackerMobil Uygulama
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ISEWorld öğrencileri Kanada'da yeni yaşamlarına başladı
ISEWorld öğrencileri Kanada'da yeni yaşamlarına başladı
Ek kontenjanlar hakkında merak edilenler
Ek kontenjanlar hakkında merak edilenler
Kanada Günü Ankara ve İstanbul'da kutlandı
Kanada Günü Ankara ve İstanbul'da kutlandı
Kanada İstanbul Başkonsolosu'ndan Kanada Okulları'na ziyaret
Kanada İstanbul Başkonsolosu'ndan Kanada Okulları'na ziyaret
Kanada Milli Günü resepsiyonuna Kanada Okulları da katıldı
Kanada Milli Günü resepsiyonuna Kanada Okulları da katıldı
Geleceğin liderleri Antalya’da bir araya geldi
Geleceğin liderleri Antalya’da bir araya geldi
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim