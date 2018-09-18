Okul servisinde ve okulda çocukları izleyen uygulama

Ücretsiz olarak indirilebilen uygulama okul servisine binen çocukları anbean ebeveynlerin gözetimine sunuyor. Peki, bunu nasıl yapıyor?



Telefonlara yüklenebilen milyonlarca uygulama var ve birçoğu çok farklı amaçlara hizmet ediyor. Bunlardan biri de SchoolBus Tracker (SBT) ve SchoolAttendance Tracker (SAT) adını taşıyan ve çocuklarını okul servislerinde izleyebilmelerini sağlayan bir uygulama. Kullanıcılar telefonlarına bu uygulamayı yükledikten sonra okul servisine binen çocuklarının o an nerede olduğunu öğrenebiliyor. Yani öğrenci servise bindiği anda ebeveyn telefondan bunu görebiliyor. Ancak uygulamanın tek özelliği bu değil.

SchoolBustracker, okulların okul otobüsü taşıma sistemlerini verimli bir şekilde kurmasını, izlemesini ve yönetmesini sağlıyor. Ebeveynler, kendi çocuklarının toplama ve bırakma (bindi ve indi) noktalarını gösteren uygulama ile akıllı telefonlarına özel bildirimler alıyor, önceden belirlenmiş toplama veya bırakma noktalarında bilgi veriyor. Güvenlik için parmak izi ve ses tanıma teknolojilerini de kullanıyor, artı hız kontrolü gibi takip eklendi.

Ayrıca, ebeveyn öğrencinin devamsızlığı ve ders durumunu takip edebilir. SAT, okul ve ebeveynler arasında direk köprü vazifesi görüyor. Ebeveynler öğrencilerin ders notlarını görebiliyor, öğretmen ile doğrudan iletişime geçebiliyor, okulda gerçekleştirilecek etkinliklerle ilgili bilgi paylaşabiliyor, Hatta öğrencinin okula gitmediği günlerde, öğretmene 'mazeret raporu' uygulama üzerinden yükleyebiliyor.



Demo Uygulama Google Play Store ve Apple Store üzerinden indirilebiliyor.

Android: google play store:

Apple: Apple Store

Demo, guest olarak indiriliyor.

ergun@schoolbustrackerapp.com