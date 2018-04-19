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"Öğrencilerimiz bir hafta daha kazandı"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, seçim tarihinin öne alınmasının ardından kamu yararını gözeterek düzenleme yaptıklarını açıkladı. Saraç, sınav takviminin bir hafta ertelemenin öğrenciler için şans olduğunu söyledi.

19 Nisan 2018 Perşembe 11:27
"Öğrencilerimiz bir hafta daha kazandı"

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, seçim tarihinin öne alınmasının ardından kamu yararını gözeterek düzenleme yaptıklarını açıkladı. Saraç, sınav takviminin bir hafta ertelemenin öğrenciler için şans olduğunu söyledi.

Atatürk Üniversitesi’nin ev sahipliğini yapacağı Doğu Anadolu Projesi Üniversiteler Birliği’nin (ÜNİDAP) toplantısına katılmak üzere Erzurum’a gelen YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Vali Seyfettin Azizoğlu’nu ziyaret etti. Burada Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ertelenmesiyle ilgili soruyu cevaplandıran YÖK Başkanı Saraç, "Seçim tarihi öne alındığında bizim de kamu yararını gözeterek YÖK olarak bir düzenleme yapmamız icap ediyordu. Bu düzenleme gerçekleşti. Burada en şanslı olan husus öğrencilerimizin bundan istifade etmeleri. Bu hususa da işaret etmek lazım. Öğrencilerimiz bir hafta daha kazandı diye düşünüyorum" dedi.

15’i aşkın üniversitenin rektörüyle toplantı yapacaklarını belirten Saraç, Erzurum’un öğrenciler için bir huzur mekanı olduğunu ifade etti. Saraç, "Erzurum’da iki önemli üniversitemiz var. Birisi öğrenci sayısı itibariyle Türkiye’de ikinci üniversite, güçlü bir üniversite. Diğer üniversitemiz de yeni kurulmasına rağmen çık hızlı mesafe kat eden bir üniversitemiz. Öğrencimiz açısından da eğitim öğretim için de bir huzur mekanı burası. Burada eğitim öğretim görmek, tarihle içi içe olmak, bilimle kucaklaşmak bu bölgede öğrencilerimizi ayrıcalıklı kılıyor" dedi.

Ziyarette, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı da hazır bulundu.

(Ahmet Akbuğa - Sefa Tetik/İHA)
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