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Öğrencilerden muhteşem koreografi

Sivas’ın Gemerek ilçesinde 300 öğrenci bedenleriyle ’ay ve yıldız’ koreografisi oluşturdu.

27 Mayıs 2018 Pazar 16:40

Sivas’ın Gemerek ilçesinde 300 öğrenci bedenleriyle ’ay ve yıldız’ koreografisi oluşturdu.

Gemerek Kaymakamlığı tarafından hazırlatılan koreografide öğrenciler bedenleriyle ’ay ve yıldız’ koreografisi oluşturdu. İlçe Stadyumu’nda oluşturulan koreografiyle öğrencilerin terörle mücadele eden Mehmetçiğe ve polislere destek olması amaçlandı. 300 öğrenciyle oluşturulan ay ve yıldızlı koreografi büyük ilgi gördü.

Gemerek Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, Gemerek Belediye Başkanı Mustafa Demir, İlçe Jandarma Komutanı Barış Ulucanlı, İlçe Emniyet Müdür Vekili Serkan Küçük, İlçe Milli Eğitim Müdürü Celaleddin Çınar, öğretmen ve öğrenciler tarafından koreografi ilgiyle izlendi.

(İHA)
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