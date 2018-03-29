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Öğrencilerden Mehmetçik’e 86 bin TL bağış

Zeytin Dalı Harekâtına katılan Mehmetçik’e destek olmak isteyen Karabüklü öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Güçlendirme Vakfı’na 86 bin TL bağışladı.

29 Mart 2018 Perşembe 13:37
Öğrencilerden Mehmetçik’e 86 bin TL bağış

Zeytin Dalı Harekâtına katılan Mehmetçik’e destek olmak isteyen Karabüklü öğrenciler, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Güçlendirme Vakfı’na 86 bin TL bağışladı.

TSK Güçlendirme Vakfı’na bağışlanan paraların dekontlarını Vali Kemal Çeber’e teslim etmek üzere Şehit Alican Öztürk İmam Hatip Ortaokulu ve Aydınlıkevler Ortaokulu Müdürlüğü tarafından okul aile birliği üyeleri, öğretmenler, servis araçları, veliler, öğrenciler ve bölge esnafının katıldığı araçlarla kortej düzenlendi. Şehir turunun ardından Kortej, Hükümet Konağı bahçesinde sona erdi. Ardından dua edildi.

Makamda toplantısını yarıda keserek Valilik bahçesine inen Karabük Valisi Kemal Çeber, gördüğü tablo karşısında çok gururlandığını söyledi. Çeber, “Bu ortamı gören, duyan herkes çok gururlanacaktır. Sizler vatanınızı, milletinizi ne kadar çok sevdiğinizi gösterdiniz. Şehitlere ne kadar sahip çıktığınızı ve gazileri ne kadar önemsediğinizi bugünkü tablo ile bir kez daha ifade ettiniz. Beni çok gururlandırdınız. Karabük zaten değerleri, milli ve manevi hassasiyetleriyle bilinen ve bu konularla öne çıkan bir il. Sizler bu bayrağı daha ileriye taşıyacağınızı ve bu hassasiyetleri daha güzel paylaşacağınızı bu davranışlarınızla gösteriyorsunuz. Harçlıklarınızdan arttırdığınız paralarla kahraman Mehmetçiklerimiz için bir şeyler topladınız. Benim sizlerden arzum bayrağın, devletin, vatanın ne demek olduğunu, bu kavramların içinin nasıl dolması gerektiğini çok iyi öğrenmeniz. Şehit abilerinizin niye şehit olduğunu, nasıl ve ne uğrunda şehit olduğunu lütfen iyi öğrenin. Vatanımız, devletimiz, milletimiz ve bayrağımız için hepinize teşekkür ediyorum, hepinizle gurur duyuyorum” dedi.

(Yasin Erdem/İHA)
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