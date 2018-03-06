O binada eğitim-öğretime ara

İstanbul Şişli Endüstri Meslek Lisesi’nde yan tarafındaki inşaat nedeniyle zemininde kayma tehlikesi olan binada eğitim durduruldu. Bugün okula gelen öğrenciler, okul bünyesinde bulunan atölyelerde eğitimlerine devam ediyor.

Şişli Endüstri Meslek Lisesi yanında AVM ve rezidans inşaatından dolayı zeminde kayma tehlikesi oluşmuştu. Tehlike nedeniyle kayma tehlikesi olan binada eğitim dün İstanbul Valiliği tarafında durdurulmuştu.

Sabah saatlerinde okula gelen öğrenciler kendi sınıfları yerine okul bünyesinde bulunan atölyelerde eğitim görmeye başladı. Zeminde kayma tehlikesi olan binada kimsenin olmaması da dikkatlerden kaçmadı.

“ÖLÜMÜN KIYISINDA YAŞIYORUZ”

Kaygılarını dile getiren bir öğrenci, “Okulumuz şuan kötü durumda. Ölümün kıyısında yaşıyoruz. Valinin buna bir çözüm bulması lazım. C bloktakiler prefabrik atölyelerde ders görecek. Bizim için şuan sorun yok ama yakında o da gider. Şuan sıkıntılı, okulun yarısı yok” dedi.

Bir başka öğrenci de, “Ben normalde motor bölümü öğrencisiyim. Bu elektrik atölyesinin orada inşaat olduğu için atölyenin çökme riski var. Orada okuyan öğrenciler de bizim atölyemize gelecekmiş. Bizim için de çok sıkıntılı olacak. Zaten atölyeler kalabalık daha da kalabalıklaşacak. Nasıl olacak bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

(İsmail Bulut/İHA)