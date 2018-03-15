Minik ellerden asker abilerine anlamlı destek

İstanbul Ticaret Odası Şehit Er Dursun Sıvaz İlkokulu öğrencilerinden, Afrin’de görev yapan Mehmetçik’e anlamlı bir destek geldi.

Minik öğrenciler, “Çanakkale Zaferi, 15 Temmuz Destanı ve Afrin” temalı resimler yaptı. Bu resimler de bir araya getirildi ve sergide beğeniye sunuldu. İstanbul Sultanbeyli’de bulunan Plato Alışveriş Merkezinde yarın saat 10.00’da açılak sergi, ücretsiz gezilebilecek

Kartpostal olarak basılacak olan resimler, moral olması amacıyla, postayla Zeytin Dalı Harekatında görev yapan kahraman Mehmetçik’e gönderilecek.

(İHA)