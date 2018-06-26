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LGS sonuçları bugün açıklanacak

Liselere Giriş Sınavı (LGS) sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor.

26 Haziran 2018 Salı 09:46
LGS sonuçları bugün açıklanacak

Liselere Giriş Sınavı (LGS) sonuçlarının bugün açıklanması bekleniyor.

Yaklaşık bir milyon öğrencinin ter döktüğü, 2 Haziran’da gerçekleşen LGS’nin sonuçlarının bugün MEB tarafından açıklanması bekleniyor. Öğrenciler, http://odsgm.meb.gov.tr adresinden sorgulama sayfası açıldığında sonuçlarına ulaşabilecek.

Sorulara, cevap anahtarlarına ve sonuçlara yapılacak itirazlar, soruların, cevap anahtarlarının ve sonuçların www.meb.gov.tr internet adresinde yayımlanmasından itibaren en geç 5 iş günü içinde ÖDSGM resmi internet sayfasında yayımlanan sınav itiraz bölümünden elektronik olarak yapılabilecek.

2018 ortaöğretim kurumlarına resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerini (GEM) bitiren öğrenciler, kayıt alanı, bilgi, beceri ve yetenekleri doğrultusunda sınavlı veya sınavsız olarak yerleştirilecek. Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre, tercihleri doğrultusunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak. Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde, Ortaokul Başarı Puanı’na (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8. 7. ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak. Merkezi sınav ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacak.

(Pelin Üzek Kılıç/İHA)
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