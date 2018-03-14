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Küçük kız okuduğu İstiklal Marşı’yla mest etti

Henüz okuma yazma bilmeyen 5 yaşındaki anasınıfı öğrencisi, İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını ezbere okuyarak dinleyen herkesi mest etti.

14 Mart 2018 Çarşamba 09:16

Henüz okuma yazma bilmeyen 5 yaşındaki anasınıfı öğrencisi, İstiklal Marşı’nın 10 kıtasını ezbere okuyarak dinleyen herkesi mest etti.

Ankara Elvankent’te yaşayan anasınıfı öğrencisi Zeynep Erbaş, İstiklal Marşı’nın tamamını ezbere okuyarak, büyüklerine parmak ısırttı. Anasınıfına giden ve henüz okuma yazma bilmeyen Erbaş, anne ve babasından öğrendiği İstiklal Marşı’nın her dizesindeki duyguyu yaşayarak okudu. Hakkını vererek, hiç takılmadan şiirin tamamını okuyan Erbaş, videonun sonunda gelen alkış sesiyle birlikte utancını saklayamadı.

(Mustafa Apaydın/İHA)
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