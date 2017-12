İzmirli öğrenciler Kanada’ya, hayallerine uçuyor

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ISEWorld Kültürlerarası Lise Değişim Programları tarafından ortaklaşa düzenlenen İzmir’i Tanıt, Hayaline Uç proje yarışmasını kazanan öğrenciler ve öğretmenleri, 19 Aralık’ta İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü’nde düzenlenen törenle ödüllerini aldı.

Bornova Cem Bakioğlu Anadolu Lisesi öğrencileri Can Erkarslan ve Batuhan Gökter ile proje danışmanı öğretmenleri İlkay Binnaz Nargaz Gülek’den oluşan birinci ekip, büyük ödülün sahibi olarak Kanada’ya seyahat etmeye hak kazandı. Törende, dereceye giren diğer ekipler de Milli Eğitim Müdürlüğü ve ISEWorld Vakfı yetkililerinden ödüllerini aldılar.

Törene İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, İl Mili Eğitim Müdür Yardımcısı İlker Erarslan, Şube Müdürü Salime Şentürk Doğramacı, Amerika ISEWorld Vakfı Müdürü Ted Lewis, ISEWorld Kültürlerarası Lise Değişim programları Türkiye Genel Müdürü Meltem Bozdemir, Birincilik ödülünü alan Bornova Cem Bakioğlu Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mustafa Şensoy, ikincilik ödülünün sahibi Selçuk Şehit Ömer Halisdemir IMKB Anadolu Lisesi Okul Müdürü Raşit Alpay Karataş ve üçüncü olan Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi Okul Müdürü Hasan Vermez katıldı.

Projede dereceye giren okullar ve proje sahibi öğrenciler

Hedef kitlesi İzmir’de resmi ve özel tüm liselerde öğrenim gören öğrenciler olan yarışmada öğrenciler, şehirlerini tanıtan 3 dakikalık İngilizce video sunumları ile kıyasıya yarıştılar. Finalistler, jüri, halk oylaması ve ABD’de Kayıt Birimleri Ofis Departmanı kontrolünde internet üzerinden oylama yapan Amerikan okullarının oylarıyla belirlendi.

Proje yarışmasının 1.si “İzmir: The City of the New Beginning” isimli projeleri ile Bornova Cem Bakioğlu Anadolu Lisesinden öğrenciler Can Erkarslan, Batuhan Gökter ve danışman öğretmenleri İlkay Binnaz Nargaz Gülek seçildi. 1. Olan grup üyeleri Can Erkarslan ve Batuhan Gökter ile birlikte danışman öğretmenleri İlkay Binnaz Nargaz Gülek, 5 günlük Kanada ziyareti ile ödüllendirildiler.

Proje yarışmasının 2.si, Selcuk Şehit Ömer Halisdemir IMKB Anadolu Lisesi’nden ‘’The Princess’’ isimli projeleri ile Melisa Sinek, Hasan Turaci ve danışman öğretmenleri Türkan Çetin seçildi. ‘’The Princess’’ ile 2. Seçilen grup Apple I-Pad Mini kazandılar.

Proje yarışmasının 3.sü ‘’The City Which Lives’’ isimli projeleri ile Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi’nden öğrenciler Sedat Korkmaz, Yusuf Diler ve danışman öğretmenleri Nagihan Babur oldular. 3. Olan ekip ise, Apple I-Pod Touch kazandılar.

Jüri Özel Ödülüne Buca Şerife Bacı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden ‘The City of Your Dream’ adlı projeleri ile öğrenciler Büşra Kasırga, Aleyna İnci ve danışman öğretmenleri Neşe İyigör layık görüldü ve IPod Shuffle ile ödüllendirildiler.

33 yıldır Türkiye’den öğrencileri yurtdışında Kültürlerarası Lise Değişim Programları aracılığıyla farklı ülkelerdeki okullarla ve yaşıtlarıyla buluşturan ISEWorld Vakfı, her yıl geleneksel olarak düzenlediği ‘Şehrini Tanıt, Hayaline Uç’ yarışmasıyla, farklı şehirlerden öğrencileri, hayallerini süsleyen destinasyonlara götürüyor. Bu yıl İzmir ve İstanbul’dan projeye katılan öğrencilerin şehirlerini en iyi tanıtan videoyu çekerek kazanan ekip olmak için yarıştığı Hayaline Uç, gençleri hayallerine bir adım daha yaklaştırmanın mutluluğunu yaşıyor.