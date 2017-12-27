İsveç ve Sarıyer çocuk hakları için bir arada

İstanbul İsveç Başkonsolosluğu ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi'nin ortaklığında yürütülen Genç Sesler (Young Voices) projesi kapsamında 21 Aralık Perşembe günü 10.00-17.00 saatlerinde İsveç Araştırma Enstitüsünde "Belediyeler ve Çocuk Hakları Bağlamında İsveç Ve Türkiye Deneyimi" isimli bir yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya; İzmir Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Bilecik Belediyesi, Bağcılar, Beylikdüzü, Sarıyer ve Zeytinburnu belediyesinden çocuklarla ilgili çalışmalar yapan temsilciler katıldı.

Toplantı Unicef Çocuk Dostu Şehirler Projesi'nden H. Görkem Güner’in sunumu ile başladı. Ardından İsveç Båstad Belediyesi'nden gelen Çocuk Hakları Stratejisti Natalie Engdahl; İsveç'teki çocuk haklarının ulusal ölçekte hayata geçmesi bakımından yerel yönetimlere yönelik mevzuat altyapısını ve bu altyapının çocuk katılımını odak alarak ulusal anlamda nasıl işlediğini anlattı. Bir sonraki oturumda ise Engdahl, Båstad Belediyesi ve İsveç’teki farklı belediyelerin uygulamaları ve deneyimleri güçlü zayıf yanları vurgulanarak paylaşıldı. Toplantının son bölümünde ise; Türkiye ve İsveç arasında yapılabilecek işbirlikleri ile birlikte Türkiye'deki belediyelerde çocuklarla çalışmalar yapan kişilerin iletişim içinde olmasının önemi konuşuldu ve belediyelerin kendi sınırları içerisinde çocuk haklarını hayata geçirmelerine yönelik ihtiyaçları ve ihtiyaçların nasıl karşılanacağına ilişkin öneriler tartışıldı.

SAGEM’e ziyaret

İsveç'teki Båstad Belediyesi Çocuk Hakları Stratejisti Natalie Engdahl, İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi’nden Gözde Durmuş ile birlikte Sarıyer Belediyesi Geçlik Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti ve deneyim paylaşımında bulundu. Sarıyer Belediyesi bünyesinde yer alan Sarıyer Belediyesi Gençlik Eğitim Merkezi (SAGEM) çalışmaları, 2014 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi ile başlayan çocuk hakları çalışmaları ve Sarıyer Belediyesi Çocuk Meclisi’ni kapsayan sunum, Eğitim Danışmanı Selçuk Dereci, AR-GE Müdürü Saadet Göne Ergenç, SAGEM Koordinatörü Serap Genç, SAGEM Pınar Şube Yöneticisi Didem Savaşer Erdoğan, Psikolog Seda Birden ve İngilizce Öğretmeni Alican Karagöl’ün katılımıyla gerçekleşti.