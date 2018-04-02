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İkili eğitim ne zaman sona erecek?

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "İkili eğitime 2019 yıl sonuna kadar son vermek istiyoruz. İkili eğitimde son vermede en çok zorlanacağımız il İstanbul" dedi.

02 Nisan 2018 Pazartesi 13:23
İkili eğitim ne zaman sona erecek?

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "İkili eğitime 2019 yıl sonuna kadar son vermek istiyoruz. İkili eğitimde son vermede en çok zorlanacağımız il İstanbul" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan 80 okul ve 59 okul kapalı spor salonu açılış töreni Başakşehir Akif İnan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirildi. Açılış törenine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve çok sayıda davetli katıldı. Törende bir konuşma yapan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, bakanlığın 1 milyon öğretmen ile 18 milyon öğrenciye hizmet verdiğine dikkat çekerek, “Evlatlarımıza daha kaliteli bir eğitim vermek için ülkemizdeki ikili eğitime 2019 yılı sonuna kadar son vermek istiyoruz. Bunun için 58 bin dersliğe ihtiyacımız var. Şu anda 47 bin derslik inşası devam ediyor. 11 bin dersliğe ihtiyacımız var. Eğitime yaklaşık 64 milyar yatırım yapıldı. İstanbul’da ise yatak 9 milyar TL yatırım yapıldı. İkili eğitime son vermede en çok zorlanacağız il İstanbul” diye konuştu.

"584 BİN ÜZERİNDE ÖĞRETMEN ATAMASI GERÇEKLEŞTİRDİK"

Eğitim alanında yapılan yatırımların anlatan Bakan Yılmaz, “Bugün Türkiye’de her ilerlemenin arkasında eğitim var, ne eksiklik varsa onun da arkasında eğitim var. Halkımıza en çok hizmet götürdüğümüz alan eğitimdir. Bu dönemde eğitimde 80 yılda yapılanlara denk hizmet götürdük. Milli gelirde ayrılan pay 2 kattan fazla arttı. Merkezi hükümet bütçesinden ayrılan pay 12 kattan fazla arttı. 80 yılda yapılan derslikten daha fazlası bu dönmede yapıldı. 80 yılda atanan öğretmenden çok daha fazlasını biz atadık. 584 bin üzerinde öğretmen ataması gerçekleştirdik. Bu yıl da 25 bin öğretmen ataması yapacağız. Okul öncesi eğitimde öğrenci sayısı 4 kat arttı. Özel eğitim kurumlarındaki öğrenci sayısı 6 kat arttı. Okul öncesi eğitimde kurum sayısı 3 kat arttı" diye konuştu.

(Volkan Kayalar/İHA)
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