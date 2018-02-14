"Her okula bir şehidimizin adını vereceğiz"

Bakan Yılmaz ve Semiha Yıldırım okulun açılış programına katılmak üzere Erzincan’dan karayolu ile ilçeye geldi. Semiha Yıldırım’ın Çanakkale Savaşı şehidi dedesinin adının verildiği okulun açılış programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Bakan Yılmaz proje kapsamında 16’ncı okulun Suşehri’nde açıldığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Bakan Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Türkiye’nin en büyük zenginliğinin beşeri sermayesi olduğunu belirterek, "Beşeri sermayeyi değerli kılan da eğitimdir. Milli Eğitim Bakanlığı olarak eğitim çağında herkese kişilik getirme kabiliyetlerini en üst düzeye çıkaracak fırsat eşitliği temelinde eğitim vermeye çalışıyoruz. Öğrencilerimizin iletişim becerisi yüksek takım çalışmasına uyumlu eleştirel ve analitik düşüncelere sahip kişiler olmasını istiyoruz. Bu amaca uygun eğitim Türkiye’nin bilgi ekonomisinde geçişi içinde demokrasinin gelişmesi için de gereklidir. Bugün Milli Eğitim Bakanlığı olarak 65 bin okulumuzda 1 milyondan fazla öğretmenimizle 18 milyon yakın öğrencimize eğitim vermekteyiz. Kaliteli bir eğitim için öncelikle eğitim altyapısının tamamlanması gerekir. Kaliteli eğitim için olmazsa olmaz unsurlarından birisi derslik başına düşen öğrenci sayısını makbule tutmaktır bunun için ne yapmak lazım. Yeni derslikler yapmak lazım 282 bin üzerinde yeni derslik yaptı derslik başına düşen öğrenci sayısı 36 iken 24’e düşürdü ortaöğretimde. Bu sayı 30’dan 23’e düştü. Allah nasip ederse ikili eğitimi 2019 yılın sonuna kadar ortadan kaldıracağız" dedi.

"58 BİN DERSLİĞE İHTİYACIMIZ VAR"

İkili eğitimin kaldırılması için 58 bin dersliğe ihtiyaç olduğunu ifade eden Bakan Yılmaz, "Şu anda 47 bin dersliğin inşaatı devam ediyor. 2019 yılının sonunda Türkiye’nin her tarafında ikili eğitim ortadan kalkacak ve evlatlarımıza daha kaliteli daha nitelikli bir eğitim vereceğiz kaliteli bir eğitim için olmazsa olmazlardan birisi eğitimi teknoloji ile buluşturulması veya bir başka deyimle teknolojinin eğitimde kullanılması lazım. Bunun içinde biz Fatih Projesi’ni başlattık. 431 üzerindeki okulumuzu akıllı tahtalar ile donattık. Tablet bilgisayarları öğretmenlerimize ve öğrencilerimize dağıttık. Önümüzdeki dönemde meslek okullarına özel eğitim okullarında ve ilkokulları da kapsama alarak Fatih Projesi’ni genişleteceğiz" diye konuştu.

"HER OKULA BİR ŞEHİDİMİZİN ADINI VERECEĞİZ"

Başbakan Yıldırım’ın eşi Semiha Yıldırım ise her okula bir şehidin ismini vereceklerini bu okula da Çanakkale şehidi dedesinin adının verildiğini belirterek, "Şu anda sınırlarımızın güvenliğini sağlamak da olan Zeytin Dalı Operasyonu’nda görev alan güvenlik güçlerimizin Rabbim yardımcıları olsun görevlerini başarıyla tamamlayıp bir an önce sağ salim dönmeleri için dua ediyoruz. Onlar büyük fedakarlıklarla bu millete hizmet ederek çocuklarımızın güvenle okullarına gide bilmelerini sağlıyorlar bunlardan yetişecek gençlerimizin de gelecekte ülkemize en güzel şekilde hizmet edeceklerine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Bakan Yılmaz ve Semiha Yıldırım ve diğer il protokol üyeleri okulun açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından Bakan Yılmaz diğer il protokol üyeleriyle okulu gezdi.

Programa Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Suşehri Kaymakamı Ender Faruk Uzunoğlu, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, Suşehri Belediye Başkanı Fazlı Yüksel İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Başbakan Binali Yıldırım kardeşi ve İstanbul Kızılay Şube Başkanı İlhami Yıldırım ve vatandaşlar katıldı.