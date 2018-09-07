Ek kontenjanlar hakkında merak edilenler

İstanbul Aydın Üniversitesi – Genel Sekreter Yardımcısı Sebahattin Kutlu, CRI TÜRK’te Doç. Dr. Michael Kuyucu’nun hazırlayıp sunduğu “Akademik Bakış” programına konuk oldu. Kutlu , ek kontenjanlar ve ek tercihlerle ilgili merak edilenleri Michael Kuyucu’ya anlattı.

Bu yıl MYO'larının doluluk oranlarında artış yaşandı. Ülke olarak yetişmiş, nitelikli personel ihtiyacımız çok fazla, çok yoğun ihtiyacımız var. “Diyerek Meslek Yüksek Okullarının önemine değinen Sebahattin Kutlu, “Doğru öğrencinin doğru üniversiteye ve doğru bölüme yerleştirilmesi, mesleğini seven bireylerin oluşmasının önünü açacaktır. Mutluluk ile başarı paralel ilerler.” Diyerek üniversite adaylarının doğru eğitim programlarında eğitim almalarının önemine vurgu yaptı.

200 Bine Yakın Ek Kontenjan İmkânı Olacak

Programda ek tercihleri yorumlayan Sebahattin Kutlu, kayıtların tamamlanmasıyla birlikte üniversitelerin boş kalan kontenjanlarını ileteceklerini ve ÖSYM’nin boş kalan kontenjanlardan bir kılavuz hazırlayacağını, hemen ardından ise ek kontenjanların açıklanacağını söyledi. Bu ek kontenjanlarda bu sefer bir fark olacağını vurgulayan Kutlu, öğrencilerin girmek istedikleri bölümün taban puanlarını görebileceklerini ve eğer taban puanı yetiyorsa tercih yapabileceklerini anlattı. Sebahattin Kutlu Michael Kuyucu’ya, şu anda 128 binlik boş kontenjan olduğunu ve bu rakamın, kayıt olmayan öğrencilerle beraber 200 bini bulmasını tahmin ettiklerini söylerken, her yıl ortalama yüzde 10- 15 arası kayıt yaptırmayan öğrencilerin çıktığı bilgisini verdi. Eylül ayının sonunda, ekimin başında ek tercihlerin başlamasının muhtemel gözüktüğünü ve ek tercihlerin 5 günü geçmeyeceğini dile getiren Sebahattin Kutlu, okullar açılacağı için sonuçların da hızlı bir şekilde açıklanacağını sözlerine ekledi.

365 Gün Tercih Danışmanlığı Yapmak Şart

Doç. Dr. Michael Kuyucu’nun, verdiği reklamlarla adını sıkça duyurmayı başaran İstanbul Aydın Üniversitesi’nin ek tercih dönemindeki planlarını sorması üzerine Sebahattin Kutlu; “İstanbul Aydın Üniversitesi’nin bu konudaki politikası; 365 gün tercih danışmanlığı, 365 gün destektir. Bu destek yüz yüze, telefonla, maille veya online yürür ama muhakkak yürür. 334 merkezde, 105 bine yakın adaya yüz yüze eğitim danışmanlığı hizmeti verdik. Bunun dışında online hizmetimiz, telefonla hizmetimiz ve maille hizmetimiz aralıksız sürdü. Ek tercih için de bu çapta, aynı mantıkta arkadaşlarımıza danışmanlık hizmeti vermeye devam edeceğiz. Yine tercih merkezleri kuracağız, yine kampüste çok büyük bir tercih hizmetimiz olacak. Bunun sadece İstanbul Aydın Üniversitesi’ne girmekle alakası yok, arkadaşlarımız her konuda gelip danışabilirler” dedi.

Ek tercih Döneminde Hayal Edemeyeceğiniz Programlara Bile Yerleşebilirsiniz

Ek tercihlerin mutlaka yapılması gerektiğini vurgulayan Sebahattin Kutlu, “Bu haklar, bu çocuklara verilmeli, çünkü hak ediyorlar” sözleriyle öğrencilere destek çıktı. Kutlu, yönlendirme konusunda eksikler tamamlandığı zaman bu boşlukların oluşmayacağını, öğrencilerin de en uygun yere yerleşeceklerini, böylece mesleğini sevenlerle karşılaşılacağını, bu durumun sonunca da mutlu öğrenci, mutlu üniversite ve mutlu bir ülke tablosunun ortaya çıkacağını söyledi ve ek tercih döneminde öğrenci adaylarının hiç ummayacakları kadar güzel sürpriz bölümlere dahi yerleşebileceklerine vurgu yaparak “yeter ki iyi bir danışmanlık alsınlar ve dikkatli olsun” diyerek ek tercih yapacak adaylara çağrıda bulundu.

DGS Takviminin Açıklanmasına Az Kaldı

Her aday haklı olarak mümkünse sınavdan bir gün sonra sonuçların açıklanmasını ister ama tabi ki bunun bir takvimi var bu işlem hemen olamıyor. DGS adayı halihazırda eğitim almış ve eğitiminin devamı için de hedefi belli kişilerden oluşuyor.

DGS kontenjanı tamamen ayrı, YKS'den bağımsız. Tek benzerliği YKS kontenjanları baz alınarak DGS kontenjanları bildiriliyor. YKS'nin yüzde 20'si kadarı DGS kontenjanı olarak açıklanıyor.

DGS’de tercih yapmak için bir baraj puanı yok ancak başvuran kadar kontenjan olmadığı için mutlaka dışarıda kalanda olacaktır. Fakat DGS öğrencisi tercih deneyimi yaşamış bir öğrenci kitlesi olduğu için daha verimli sonuçlar alacaklardır.