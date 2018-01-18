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"Eğitimin olduğu yerde savaş olmaz"

Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, savaşın en fazla olduğu toplumların eğitimsiz yerler olduğunu, eğitimli insanların savaşa izin vermeyeceğini söyledi.

18 Ocak 2018 Perşembe 11:27
"Eğitimin olduğu yerde savaş olmaz"

Eğitim seviyesinin daha da geliştirilerek, gençlerin yolunun açılması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, “Gelecek Benim Ben Geleceğim” projesi kapsamında Ayazağa Uğur Erkey İlkokulu’nu ziyaret etti Eğitimin ülkenin kalkınmasındaki önemini anlatan Başkan Genç, “Siz ne kadar eğitimli olursanız, ülkenizi o kadar temsil edebilirsiniz. Eğitim geride kalmışsa o ülkenin başı dertten kurtulmaz. Savaşın en fazla olduğu yerler toplumun eğitimsiz olduğu yerlerdir. Eğitimli insanlar ülkede savaşa izin vermez. El ele vereceğiz, bu güzel ülkeyi kimseye vermeyeceğiz” şeklinde konuştu.

EN TEMİZ OKUL SEÇİLDİ

Okul yöneticileri ve öğrencilerle bir araya gelen Başkan Genç, beyaz bayrak alarak en temiz okul seçilen okul yöneticileri ve öğrencilerini tebrik etti. En az 3 bayrak daha almaları gerektiğini kaydeden Başkan Genç, “Beyaz Bayrak için hepinizi kutluyorum. Her zaman temiz olmalıyız. Çevremizi korumalıyız. Ama biliyorsunuz önce insanın aklının temiz olması lazım. Aklı temiz olmayan, çevresini de temiz tutamaz” dedi. “Bu beyaz bayrağı sakın düşürmeyin” diyen Başkan Genç, “Yerde bir kâğıt gördüğünüzde mutlaka alın. Çöp kutusu yoksa bile alıp cebinize koyun” diye konuştu.

MİNNET BORCUMUZ VAR

Başkan Genç’e okula verdiği destekten ötürü Okul Müdürü Hidayet Yılmaz tarafından plaket verildi. Eğitime gönül veren herkese minnet borçları bulunduğunu dile getiren Başkan Genç, okula adı verilen Uğur Erkey için okulda bir tanıtım köşesi hazırlanacağını vurguladı. Başkan Genç, programın sonunda ana sınıf öğrencilerine şapka hediye ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anahtar Kelimeler:
Sarıyer Belediyesişükrü GençAyazağa Uğur Erkey İlkokulu
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