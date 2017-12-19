Batman’da disiplin suçu işleyen öğrencilere verilecek cezanın onların faydasına olmasını isteyen Mevlana Anadolu Lisesi yönetimi, farklı bir uygulamaya imza attı. Okulda, disiplin suçu işleyen öğrencilere kitap okuma cezası verilmeye başlandı. Ödül gibi ceza öğrencilerin kitap okuma oranını arttırırken, okuldaki olayları da azalttı. Okul Müdür Yardımcısı Poyraz Yaşar, “Biz bu projeye son yıllarda okullarda artan disiplin olayları ve disiplin olaylarına karşı öğrencilerin bağışıklığı öğrencilerin duyarsızlığı üzerinden bu projeye başladık. Öğrencilerde ’suçumu işlerim cezamı çekerim’ diye bir anlayış vardı. Biz bunu nasıl değiştirebiliriz, okul idareleri öğretmenlerimizle bir çalışma yaptık ve en sonunda onların ‘Z’ kuşağına uygun nasıl bir çalışma yapılacağı ile ilgili bir fikir birliğine vardık. Biz burada suç işleyen öğrencilere direk disiplin cezası verilmesi yerine önceden teşhisi yapıp onları bir araya getirip kitap kardeşliği oluşturduk. Bu oluşturduğumuz kitap kardeşliği ile beraber şuanda her öğrenci kitabını okuyup daha sonra bize özetini geçiyor. Özetini getirdikten sonra kitabını kütüphaneye veriyor ve diğer arkadaşları bundan faydalanıyor” dedi.

“OKUL İÇİNDEKİ OLAYLAR AZALDI”

Yaşar, “Maalesef 21’inci yüzyılda bu öğrencilere yaklaşmamız çok büyük bir şans tanımıyor. 140 karakterle kendilerini ifade etmeye çalışan öğrenciler ve biz bu 140 karakterle kendilerini ifade etmeye çalışan öğrencilerden kitap okuyan, kitap yazan, çalışmalarını sürekli güncelleyen öğrenciler oluşturmaya çalıştık. Bu okulda kesinlikle biz öğrencilere disiplin cezasıyla değil, onları ödüllendirerek, kitapla ödüllendirerek, kitap okumaya teşvik ederek bu çalışmayı başlattık. İlk pilot uygulamasını yaptıktan 2 ay sonra okul içerisinde disiplin olaylarının ciddi anlamda azaldığını gördük ve biz şuanda bu projeyi daha da yaymaya başladık. Artık çok okuyan mı bilir çok gezen mi bilir sorunu bir tarafa bırakarak, çok geziyorum, çok okuyorum, çok biliyorum projesini başlatmaya karar verdik. Bu projenin içerisinde büyük şehirlerde bulunan işadamları, belediyeler ya da valilikler bünyesinde sponsorluk anlamında herhangi bir destek verilirse çok okuyan öğrencilerimizi çok görmeleri, çok bilmeleri, arkadaşlarını, yeni kültürleri tanımaları için onları farklı şehirlere götürmeyi planlıyoruz. Şuanda okul içerisinde çok güzel bir atmosfer, öğrencilerin okuduğu bir atmosfer kurduk. Bu kitap kardeşliği projesi yakın zamanda daha büyük projelere vesile olur” diye konuştu.

“ÖĞRENCİLER İÇİN FAYDALI BİR PROJE”

Öğrenci Aleyna İstan, çalışmanın öğrenciler için faydalı bir proje olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Çünkü öğrencilere verilen cezalar bir yerden sonra etki etmemektedir. Bu projenin uygulama sürecine bakıldığında suç oranlarında bir azalma fark ediyoruz. Çünkü kitap okuyan insan sorgular. İnsanlar arasında anlaşmazlık düşünmeden konuşma ve empati kurmadan konuşma üzerine olur ve kitap okuyan insanlarda bu görünmez.”

Öğrenci Ömer Akat, “Hocamızın uygulamasından sonra okuldaki öğrenicilerin disiplin anlayışı arttı ve kütüphanemizdeki kitap sayısı arttı, zenginleşti ve daha güncel kitaplar bulunmaya başladı. Bu uygulama için hocamıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Öğrenci Ayşe Nisa Çalışkan, “Cezalarımız adeta bir mükafat oldu. Okulumuzda yeni bir akım söz konusu. Artık kişisel gelişim kitapları daha çok dünyaya yönelmemize ve bu da sorunların daha çok azalmasına yol açtı. O yüzden çok teşekkür ediyoruz hocamıza” diye konuştu.

“KİTAP SAYISI 550’DEN BİN 500’E ÇIKTI”

Kütüphane sorumlusu Yücel Işık ise, “Poyraz hocanın başlatmış olduğu bu projeden önce okuma kitap sayımız 550 iken şuan bin 500’e çıktı. Şuan okuma kitap sayımız 2 bin 700’dür. Kütüphanemizdeki mevcut kitap sayısı ise 4 bin 119 adettir” ifadelerini kullandı.