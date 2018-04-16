Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul 16°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
109096
ALTIN
177.381
DOLAR
4.1098
STERLİN
5.8841
EURO
5.0821
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Derslerini okul bahçesinde yapıyorlar

Tokat’ta ilkokul öğrencileri ’Hababam Sınıfı’ filminde olduğu gibi derslerini okul bahçesinde kurulan sıralarda yapıyor.

16 Nisan 2018 Pazartesi 09:43
Derslerini okul bahçesinde yapıyorlar

Tokat’ta ilkokul öğrencileri ’Hababam Sınıfı’ filminde olduğu gibi derslerini okul bahçesinde kurulan sıralarda yapıyor.

Tokat Özel Ayışığı İlkokulunda okul bahçesinde ders saatinde bir sınıfın öğrencilerine açık havada ders yapma imkanı sağlanıyor. Öğrenciler açık havada ders yapmaktan oldukça mutlu olurken, öğretmenler de ilk baharla birlikte teneffüslerden sonra ders zilini duyduktan sonra içeri girmek istemeyen öğrencilerin dışarıda daha rahat ders işlemesinde oldukça memnun oldu.

Özel Ayışığı İlkokulu Okulu Müdürü Ramazan Maviş, Yeşilçam filmlerinin unutulmazlarından Hababam Sınıfı’ndan esinlenerek öğrencilerin okul dışında ders yapmalarına imkan sağladıklarını ifade ederek, "İlkbaharla birlikte havalar ısınınca öğrencilerimiz teneffüslerden sonra içeriye girmeye zorlanıyordu. Öğrenciler sürekli ’öğretmenin dışarıda kalsak, biraz daha oynasak, dersi dışarıda yapamaz mıyız?’ diye bize sürekli talepte bulunuyorlardı. Biz de bir değişiklik olsun dedik bir sınıfımızı sürekli kalmak koşulu ile bahçeye indirdik. Gölge bir alanda çocukların zevkle ders yapmalarını sağlamaya çalıştık. Bundan esinlenirken rahmetli Münir Özkul’u da anmış olalım. Hababam Sınıfı okullarının kapanmasından dolayı böyle dışarıda bahçede ders yapmışlardı onlar. Onların vermiş olduğu ilhamla biz de çocuklarımızın bahçede ders yapmalarını sağladık" dedi.

KUŞ SESLERİ ARASINDA DERS YAPIYORLAR

Sınıf Öğretmeni Numan Genç, öğrencilerin okul bahçesindeki sınıfta derslerini güzel adapte olduğunu ifade ederek, "Dikkatleri dağılmadan, hava alarak, kuş seslerini duyarak çok da güzel ders yapıyorlar" diye konuştu. Sınıf Öğretmeni Seher Kabasakal da okul bahçesinde yapılan dersin güzel geçtiğini ifade ederek, "Normalde çocuklar beden eğitimi dersinde dışarı çıkıyorlarmış gibi bir düşünce vardı. Bizde bunu birazcık yıkalım, açık havada ders yapalım istedik. Çocuklar çok eğleniyor. Bizim öğrencilerimiz de Ayışığının Hababam Sınıfı oldu" ifadelerini kullandı.

Öğrenciler de okul bahçesindeki sıralarda ders yapmaktan duydukları sevinci ve bütün dersleri dışarıda yapmak istediklerini dile getirdi.

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
MEB sınavla alacak okulları açıkladı
MEB sınavla alacak okulları açıkladı
KDK’dan YÖKDİL ve YDS eşdeğerliliği
KDK’dan YÖKDİL ve YDS eşdeğerliliği
YKS’ye başvuru yapamayanlar için ikinci şans
YKS’ye başvuru yapamayanlar için ikinci şans
İkili eğitim ne zaman sona erecek?
İkili eğitim ne zaman sona erecek?
Oğlu ile aynı okul sırasını paylaşıyor
Oğlu ile aynı okul sırasını paylaşıyor
Cerablus’ta YÖS sınavı yapacak
Cerablus’ta YÖS sınavı yapacak
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim