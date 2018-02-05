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Ders zili yeniden çaldı

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci ile 1 milyon öğretmen yeniden ders başı yaptı.

05 Şubat 2018 Pazartesi 09:08
Ders zili yeniden çaldı

Sömestr tatilinin bitmesiyle yollara düşen öğrenci ve öğretmenler trafikte de yoğunluk oluşturdu. 2017-2018 eğitim-öğretim yılı 8 Haziran Cuma günü sona erecek.

Kilis’te ise güvenlik gerekçesiyle okullar bir hafta geç açılacak. Dün Valilikten yapılan yazılı açıklamada, “İlimiz merkezi ve merkez ilçeye bağlı köylerimizdeki okullarımızda 2017-2018 yarıyıl tatili bir hafta süreyle uzatılmıştır. İkinci yarıyıl eğitim ve öğretim dönemi 12 Şubat 2018 Pazartesi günü başlayacaktır. Vatandaşlarımıza saygı ile duyurulur” denilmişti. Alınan kararla yarıyıl tatilinin uzatıldığı Kilis’te, 32 bini Türk, 23 bini Suriyeli olmak üzere toplam 55 bin öğrenci, gecikmeli olarak ders başı yapacak.

Son Güncelleme: 05.02.2018 11:26
Anahtar Kelimeler:
Okullar Ne Zaman Kapanacak
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