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‘Dede sırtında’ taşımalı eğitim

Batman’ın Kozluk ilçesinde taşımalı eğitimle okula giden çocuklar, servisin geçemediği dereyi dedelerinin sırtında geçiyor. Servise ulaşabilmek için kilometrelerce yol kat eden çocuklar, köye köprü yapılmasını istiyor.

28 Şubat 2018 Çarşamba 11:45
‘Dede sırtında’ taşımalı eğitim

Batman’ın Kozluk ilçesinde taşımalı eğitimle okula giden çocuklar, servisin geçemediği dereyi dedelerinin sırtında geçiyor. Servise ulaşabilmek için kilometrelerce yol kat eden çocuklar, köye köprü yapılmasını istiyor.

Batman’ın Kozluk ilçesi Tosunpınar köyüne bağlı İncirli mezrasında öğrenciler, okula ulaşabilmek için büyük güçlükler çekiyor. Mezradan yaklaşık 2 kilometre yürüyerek dere kenarına gelen çocuklar, kendilerini karşı tarafta bekleyen servis aracına, dereyi dedelerinin sırtında geçerek ulaşıyor. Öğrenciler, okul bitiminde de araçla dere kenarına getirilerek, burada kendilerini bekleyen dedeleri tarafından bir kez daha karşıya geçirilip evlerinin yolunu tutuyor. Bulundukları yere 500 metre mesafedeki köprüyü sallandığı ve güvensiz olduğu için kullanamadıklarını belirten çocuklar, yeni köprü yapılmasını istiyor.

“ÇOK ZORLANIYORUZ”

Taşımalı eğitim kapsamında çocuklarını okula gönderdiklerini ve köprüsüz dere nedeniyle servis araçlarının köye ulaşım sağlayamadığını anlatan Kemal Perin, “Üç sene önce yolumuz yapıldı. Köprü yok, yollar asfaltlı değil. Taşımalı öğrenci var. Her gün işimi gücümü bırakıp çocukları bu çaydan geçiriyorum. Yeterince zorlanıyoruz. Hayvancılıkla uğraşıyoruz. Her gün işimi gücümü bırakıp gönüllü olarak geliyorum. Sabah geçiriyorum akşam tekrar geçiriyorum. Okuldan çıkınca sabah da yine okula gidince gelip çaydan geçiriyorum. Çay çocukları alıp götürür, boğulurlar diye korkuyoruz. Yetkililerden bir an önce köprü ve yol asfaltlamasını istiyoruz. Beş tane torunum var, diğer çocukları da gönüllü olarak taşıyorum. Çünkü diğer veliler meşgul. Kimisi hayvancılıkla uğraştığı için ilgilenemiyor” dedi.

“DEDEM ÜŞÜYOR”

Kendilerini dereden geçiren dedelerinin üşüdüğünü ve buna çok üzüldüklerini anlatan Gönül Perin, “Dedemiz bizi her gün taşıyor su giderek artıyor. Biz korkuyoruz okumak istiyoruz. Dedemiz bizi sudan geçirdiğinde üşüyor ve bizde bu yolda yoruluyoruz. Biz okumak istiyoruz ve eğer köprü olursa bunların hiçbirini yaşamayız ve dedemin ayakları ıslanıyor ve üşüyor biz ona üzülüyoruz ve yetkililerden bir an önce yardım bekliyoruz. Biz eğitimden geri kalmayalım diye dedemiz bizi okula göndermek için çabalıyor. Okul malzemelerimiz olunca gidip alıyor. Bunda zorlanıyoruz ve yetkililerden bir an önce köprü ve beton yapılmasını istiyoruz” diye konuştu.

“OKULA GİDEMEZ OLDULAR”

Çocukların yaklaşık 2 kilometre yolu yürüdüğüne dikkat çeken servis şoförü Serkan Perin ise, “Yağmurlu olduğu zamanda ıslanıyorlar. Hastalıklardan dolayı doğru düzgün okula gidemez oldular. Biz her gün bu dereden geçirdiğimiz için biz de hastalanıyoruz ayaklarımız ıslanıyor” ifadelerini kullandı.

(Sevban Sevkal/İHA)
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