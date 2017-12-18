Çocuklara ders çalışmayı sevdirmenin yolları neler?

Çocuklara dersi sevdirmek ve ailelerin neler yapması gerektiği konusunda bilgilendirmek için Bağcılar Belediyesi özel bir etkinlik düzenledi. Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen “Çocuğum nasıl ders çalışacak?” başlıklı panelde uzman psikolog-danışman Esra Aydın, katılımcıları aydınlattı.

“BU SORUN SADECE ÇOCUKLARIN DEĞİL ÖĞRENCİLİK YAPMIŞ TÜM İNSANLARIN ORTAK NOKTASI”

Hayatın dersten ibaret olmadığını çocuğun psikolojisinin daha önemli olduğunu belirten Aydın, “Çocukların ders çalışmamaları sanıldığı kadar basit bir sorun değil. Bu sorun sadece çocuklarımızın değil aslında öğrencilik sürecini geçirmiş tüm insanların ortak noktası. Aslına bakılırsa, ders çalışmak özünde kimsenin zevk alarak yaptığı bir şey değil. Çünkü, ders adı altında sunulan konuları bizler belirlemiyoruz, dışımızdan birileri tarafından belirleniyor. Doğal olarak da bu kimseye çok heyecanlı gelmiyor. Hatta diyebiliriz ki, bir çocuğun ders çalışmayı istemesi değil, istememesi daha doğaldır. Bir çocuğun ders çalışabilmesi için, şimdiki hazdan vazgeçip uzun vadeli sıkılmayı göze alması gerekiyor. İşte bu, çoğu zaman beynimizin tercihleri ile örtüşmeyen bir durum. Çünkü beynimiz en kısa sürede haz veren faaliyete yönelmeyi sever. Beynin, hazzı kontrol eden alın bölgesi en geç olgunlaşan bölümüdür. Bu nedenle, çocukların ders çalışmayı istememesi bir suç değil, beyinlerinin tercihidir” dedi.

“KAYNANANIZ İÇERİ GİRER GİRMEZ ’HAYDİ ÇAY DEMLE’ DERSE HOŞUNUZA GİDER Mİ?”

Aydın, sinevizyon sunumuyla yaptığı konuşmasına şöyle devam etti: “Çocuğunuzun çalışabilmesi için gerekli motivasyon kaynakları vardır. Bunlar aile içi huzur, ebeveynin psikolojik ilgisi, ebeveynin derslere ilgisi, ebeveyn kabulü, ebeveyn sakinliği, ders çalışma ortamı, özgüven ve sorumluluk bilincinden oluşmaktadır. Ebeveynlerin çocuklarıyla oyun oynayarak veya ortak uğraşlar yaparak kaliteli zaman geçirmeleri gerekiyor. Birlikte ödev yapmak kaliteli vakit geçirmek değildir. Okuldan gelince hemen soru yağmuruna tutmayın. Çocuk içeri girince bir soluk alsın. Kaynananız içeri girer girmez hadi çay demle derse hoşunuza gider mi? Annenin biraz ev işlerini bırakıp çocukla ilgilenmesi gerekiyor. Babanın da çocuğunun derse ilgisi önemli. Yapılan araştırmalara göre baba ilgisi ile ders başarısı doğru orantılı. Ancak abartmamak lazım. Ödevleri onun yerine yapmayın. Ekstra alıştırma vermeyin onun öğretmeni değilsiniz. Çocuğun eğitiminde hırs değil azim, ısrar değil hatırlatma önemli. Ayrıca düzenli aralıklarla ödüllendirmelerde bulunun.”

Aydın konuşmasını “Unutulmamalı ki, her başarısızlık bir sonraki başarısızlığın, her başarı da bir sonraki başarının zeminini hazırlar” diyerek tamamladı.nProgramda anlatılanlar sahnede annelere uygulamalı olarak gösterildi.