Çimlerin üzerinde kitap okudular

Bu yıl 54’üncüsü kutlanan Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında öğrenciler Manisa İl Halk Kütüphanesinin bahçesinde çimlerin üzerinde kitap okuyarak farkındalık çalışması yaptı.

Türkiye’deki kütüphaneler arasında 26 bin 791 üyeyle en fazla üyeye sahip 6. kütüphane olan Manisa İl Halk Kütüphanesinde 54. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi. 3 farklı okuldan onlarca öğrencinin katıldığı etkinlikte öğrenciler çimlerin üzerine uzanarak doğayla baş başa kitap okumanın keyfini yaşarken, kitaba ve okumaya dikkat çektiler.

Kitap okumanın çok güzel olduğunu belirten Gazi İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Ferda Ecil Kızıl, “Kitap okuyan insanlar bilgi edinir ve büyük insanlar olur. Kelime dağarcığımız genişler ve iyi konuşurlar. İlkokula başladığımdan beri kitap okuyorum” dedi.

Yapılan kitap okuma etkinliğinin tüm Türkiye’de aynı anda gerçekleştirildiğini kaydeden Manisa İl Halk Kütüphanesi Müdürü Ayşin Kibrit, “Şuanda 81 ilimizde kütüphane bahçelerimizde, kent meydanlarımızda hep biranda tüm Türkiye kitap okuyor. Biz de bu etkinliğin bir ayağı olarak Manisa’da kütüphane bahçemizde gerçekleştiriyoruz. Bu yıl 54’üncüsünü kutladığımız Kütüphane Haftasında okumaya, kitaba farkındalık oluşturmak için, dikkat çekmek adına böyle bir etkinliği çocuklarımızla birlikte yapıyoruz. Gazi İlkokulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu ve Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile birlikte yapıyoruz” diye konuştu.

Kibrit ayrıca 54. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında bu yıl ilk kez okuma ödüllerinin sponsorluğunu hayırsever Dr. İbrahim Türek’in üstlendiğini söyledi. Kibrit, Manisa İl Halk Kütüphanesi, Mimar Sinan Çocuk Kütüphanesi, Dr. İbrahim Türek Halk Kütüphanesi ve gezici kütüphaneden en çok kitap okuyan üyelere hayırseverin katkılarıyla ödül dağıtıldığını söyleyerek teşekkür etti.

(İHA)