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Cerablus’ta YÖS sınavı yapacak

Suriye’nin Cerablus kentinde liseyi bitiren öğrencilerin üniversite hayallerine kavuşmaları için Harran Üniversitesi tarafından Cerablus’ta Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) yapacak.

02 Nisan 2018 Pazartesi 11:06
Cerablus’ta YÖS sınavı yapacak

Suriye’nin Cerablus kentinde liseyi bitiren öğrencilerin üniversite hayallerine kavuşmaları için Harran Üniversitesi tarafından Cerablus’ta Yabancı Öğrenci Sınavı (YÖS) yapacak.

Bölgede ön görüşmelerde bulunmak üzere Göç Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkez (HÜGÖÇ) Müdürü Abdulkadir Aydın’ı gönderen Harran Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ramazan Taşaltın, üniversite olarak bölgedeki çocukların eğitimine katkı sunmak istediklerini belirtti. Cerablus’ta ön görüşmelerde bulunmak üzere giden HÜGÖÇ Müdürü Abdulkadir Aydın, ilk olarak ilçede bulunan Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller’le görüştü. Aydın, YÖS sınavının amacını Vali Yardımcısı İmamgiller’e anlatan Abdulkadir Aydın, üniversite olarak birçok yerde bu sınavı yaptıklarını anlattı. Sınava gireceklerden Harran Üniversitesi’ni tercih eden öğrencilere ek puan verdiklerini kaydetti. Gaziantep Vali Yardımcısı Ahmet Turgay İmamgiller, Harran Üniversitesi’nin çalışmalarını takdir ettiğini belirterek, Cerablus’tan Üniversiteyi kazanan öğrencilerin şu an için bölgeden çıkışlarının mümkün olmadığını belirtti. Yapılacak olan sınavla birlikte bu sorunun çözülmesi için çaba sarf edilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

SINAV 11 MAYIS’TA

Görüşme sonrası Vali Yardımcısının organizesiyle toplanan Cerablus Meclis-i Mahalli de, Harran Üniversitesi heyeti tarafından bilgilendirildi. Arapça hazırlanan broşürler de, eğitim danışmanlarına dağıtıldı. Yapılan görüşmeler sonunda Cerablus’ta gerçekleşecek olan YÖS sınavının 11 Mayıs Cuma günü yapılması konusunda mutabakata varılarak, detayların netleşmesi adına görüşmelere devam edilmesi kararı alındı. Cerablus Meclisi Mahalli üyeleri, Harran Üniversitesi’nin bu konudaki çalışmalarını takdir ettiklerini söyleyerek kendilerini yalnız bırakmadığı için üniversite yönetimine teşekkür etti.

Yapılan görüşmede, Cerablus Meclisi Mahalli Başkanı Abyd Halil, Meclis Üyesi Eğitim Sorumluları Mustafa Cesim, Abdüllatif Muhammed, Ramazan Mustafa, Hamed Hamed, Gaziantep Valiliği Cerablus Eğitim Danışmanları Cemil Yılmaz, Seyfettin Kapat ve Ahmet Batman yer aldı

(İHA)
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