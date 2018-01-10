Burs/kredi taahhütname süresi ne zaman son?

Yükseköğrenimini yurt dışında sürdüren ve kendisine burs/kredi tahsis edilen öğrencilerin öncelikle PTT’lerden, yurt dışında ise Konsolosluk veya Büyükelçiliklerden “e devlet şifresi” temin etmesi gerekiyor. Ardından turkiye.gov.tr adresinden “taahhütnameyi” onaylamaları daha sonra da kendilerine kefil olacak kişinin Türkiye’deki noterlerden “kefaletname’’ hazırlatma işlemlerini yaptırmaları gerekiyor.

SON GÜN 15 OCAK

Yurt dışında öğrenim gören öğrencilerin e-devlet üzerinden taahhütname onaylama ve kefaletname hazırlatma işlemleri için son gün ise 15 Ocak. Öğrencilerin kefaletname senedini yurt içinde noterler aracılığıyla hazırlatarak en geç 15 Ocak tarihine kadar ilgili belge ile durumunu anlatan dilekçeyi Söğütözü Mahallesi 2176. Sokak No: 25 Çankaya/Ankara adresindeki Kredi Dairesi Başkanlığına elden veya posta yoluyla teslim etmeleri gerekiyor.

Yurt dışında öğrenim gören öğrenciler e-devlet üzerinden taahhütname onaylama ve kefaletname hazırlatma işlemlerini tamamladıktan sonra T.C. kimlik numarasının son hanesine göre ekim ayından itibaren geçerli olmak üzere beş aylık ödeme şubat ayında yapılacak.