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Bu bölümü tercih edenlere 500 TL burs

ÖSYM’nin 2018 yılında yapacağı sınavda Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümünü tercih edecek en yüksek puanlı ilk 5 öğrenci aylık 500 TL burs almaya hak kazanacak.

20 Şubat 2018 Salı 11:06
Bu bölümü tercih edenlere 500 TL burs

UÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay ve Anipek Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Solakoğulları arasında imzalanan protokole göre; 2018-2019 eğitim öğretim döneminde UÜ Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümünü tercih eden en yüksek puanlı ilk 5 öğrenci eğitim süreleri boyunca aylık 500 TL burs alabilecek. Ayrıca ilk yılını 3,5 ortalamanın üzerinde bitiren ilk 3 öğrenciye de aylık 750 TL başarı bursu verilecek.

Göreve geldiği 3 yıldan beri burs kampanyasını fasılasız devam ettirdiklerini söyleyen Yusuf Ulcay, “Fakültelerimiz ve yüksekokullarımız için kampanyamızı her yıl farklı firmalarla anlaşarak sürdürüyoruz. Hemen hemen yüzde 65 oranında burs desteği verilmesini sağladık. Maksadımız başarılı ve çalışkan öğrencilerin üniversitemizi tercih etmesidir. Sorgulayan ve araştıran öğrenciler, üniversitemizin başarı oranını da yükseltecektir. Türkiye’nin en iyi 10 üniversitesi arasına girebilmek için başarılı öğrenci, başarılı akademisyen ve modern bir üniversite ortamı oluşturmak zorundayız. Bunun için de gayretli bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz” diye konuştu.

Son Güncelleme: 20.02.2018 11:44
Anahtar Kelimeler:
Tekstil Mühendisliği BölümüUludağ Üniversitesi Mühendislik FakültesiBurs
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