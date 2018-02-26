Yazarlar KÜNYE iletişim
İstanbul
parçalı bulutlu
Gündem Siyaset Ekonomi Dünya Spor Sağlık Eğitim Teknoloji Asayiş Yaşam Magazin Çevre KÜLTÜR-SANAT Kadın Genel POLİTİKA
BİST
117522
ALTIN
161.944
DOLAR
3.7875
STERLİN
5.2964
EURO
4.6596
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
Parkinson yaşlıları tehdit ediyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
D vitamini eksikliği baş ağrıtıyor
Grip için antibiyotik kullanmayın
Grip için antibiyotik kullanmayın
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Migren Nöralterapi ile tedavi edilebiliyor
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!
Grip salgını hakkında bunlara dikkat!

Bitlis’te eğitime kar engeli

Bitlis’te akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle merkez ve Hizan ilçesinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle eğitime ara verildi.

26 Şubat 2018 Pazartesi 08:28
Bitlis’te eğitime kar engeli

Bitlis’te akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle merkez ve Hizan ilçesinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle eğitime ara verildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle okulların bir gün süreyle tatil edildiği bildirildi. Valilik açıklamasında, "Olumsuz hava şartlar nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köy okullarında eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan hamile ve engelli personeller bir gün süreyle izinli sayılacaktır" denildi.

Hizan Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamadaysa şu ifadeler yer aldı:

"Olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle ilçemize bağlı köylerde, 26 Şubat 2018 Pazartesi günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller 26 Şubat 2018 Pazartesi günü idari izinli sayılacaklardır."

(İHA)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Açıköğretim sistemi öğrenme materyali çeşitliliği ile dikkat çekiyor
Açıköğretim sistemi öğrenme materyali çeşitliliği ile dikkat çekiyor
"Yardımcı doçentlik" resmen kaldırıldı
"Yardımcı doçentlik" resmen kaldırıldı
Bu bölümü tercih edenlere 500 TL burs
Bu bölümü tercih edenlere 500 TL burs
Sosyal medyadan çocuk tacizine dikkat
Sosyal medyadan çocuk tacizine dikkat
2018 DGS sınavı başvuruları ve DGS sınavı ne zaman?
2018 DGS sınavı başvuruları ve DGS sınavı ne zaman?
Sınav görevlisi ücretlerinde kesinti yapılmayacak
Sınav görevlisi ücretlerinde kesinti yapılmayacak
﻿
Yazarlar Hakkımızda Reklam Gizlilik Politikası Yayın İlkeleri Kullanıcı Sözleşmesi Künye İletişim
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Haber Hane

    Rasimpaşa Mah. Bayramyeri Sokak, Çağdaş İş Merkezi No: 19 Kat: 2/14 Kadıköy / İstanbul

    0850 885 25 77

    Yukarı Çık Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim