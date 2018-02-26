Bitlis’te eğitime kar engeli

Bitlis’te akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle merkez ve Hizan ilçesinde eğitim-öğretime 1 gün süreyle eğitime ara verildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle okulların bir gün süreyle tatil edildiği bildirildi. Valilik açıklamasında, "Olumsuz hava şartlar nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köy okullarında eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarda çalışan hamile ve engelli personeller bir gün süreyle izinli sayılacaktır" denildi.

Hizan Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamadaysa şu ifadeler yer aldı:

"Olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle ilçemize bağlı köylerde, 26 Şubat 2018 Pazartesi günü eğitime bir gün süre ile ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personeller 26 Şubat 2018 Pazartesi günü idari izinli sayılacaklardır."

(İHA)