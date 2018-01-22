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Başkan Şükrü Genç: "Eğitimsiz bir toplumuz"

Sarıyer Akademi’de eğitim gören öğrencilerin velileriyle buluşan Belediye Başkanı Şükrü Genç, eğitim alanında büyük eksiklikler bulunduğunu belirtti.

22 Ocak 2018 Pazartesi 14:44
Başkan Şükrü Genç: "Eğitimsiz bir toplumuz"

Sarıyer Akademi’de eğitim gören öğrencilerin velileriyle buluşan Belediye Başkanı Şükrü Genç, eğitim alanında büyük eksiklikler bulunduğunu belirterek, “Gelişiyoruz fakat bu yeterli değil. Eğitime gerekli önemi vermiyoruz. Aklımızda bir eksiklik yok ama eğitimsiz bir toplumuz. Biz burada eğitimde fırsat eşitliği yaratmaya çalışıyoruz” dedi.

Eğitim alanında kısa sürede yakaladığı üstün başarısıyla adından sıkça söz ettiren Sarıyer Akademi’de 2018 yılının ilk veli toplantısı yapıldı. Kurumun sınav başarısından verilen eğitime, kullanılan kaynaklardan rehberlik hizmetlerine kadar birçok konuda ailelerin bilgilendirildiği toplantıya Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Sarıyer Akademi Koordinatörü Sami Görey, eğitimciler ve veliler katıldı. Toplantıda konuşan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, eğitimli toplumun önemine değinerek, özellikle eğitimcilere ve ailelere büyük görevler düştüğünü söyledi.

Türkiye’nin yurtdışında yetişen önemli isimleri olduğuna dikkat çeken Başkan Genç, “Eğitimli bir toplum oluşturmak için tüm gücümüzle çalışmamız gerekiyor. Çocuk eğitiminde ailelerin evdeki rol modelleri, çocuklarına yön vermeleri açısından çok önemli... Gelişiyoruz fakat yeterli değil. Halen bir sürü sıkıntılar var. Eğitime gerekli önemi vermiyoruz. Eğitimsiz bir toplumuz. Biz burada eğitimde fırsat eşitliği yaratmaya çalışıyoruz. Tüm çabamız bu” dedi.

Sarıyer Akademi’nin Özel Sarıyer Belediyesi Destek Eğitim Kursu adıyla Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlandığını hatırlatan Sami Görey de, Sarıyer Belediyesi’nin kendi bünyesinde açtığı bu nitelikli kurumun bir ilk olması nedeniyle kendilerini gururlandığını söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Sarıyer AkademiSarıyer Belediyesi
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