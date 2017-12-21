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Bakandan üniversitelilere burs müjdesi geldi

Türkiye Çevre Koruma Vakfı, yeni yılda bitirme tezi ya da bitirme projesi hazırlayan 200 lisans öğrencisine burs verecek.

21 Aralık 2017 Perşembe 12:04
Bakandan üniversitelilere burs müjdesi geldi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin talimatı doğrultusunda harekete geçen bakanlığa bağlı Türkiye Çevre Koruma Vakfı, yeni yılda bitirme tezi ya da bitirme projesi hazırlayan 200 lisans öğrencisine ayda 450 TL burs verecek.

Türkiye Çevre Koruma Vakfı tarafından lisans öğrencilerine ayda 450 TL burs verilecek. Çevre mühendisi, biyoloji ve kimya bölümü, kimya mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, makine mühendisliği, şehir plancısı, mimarlık ve inşaat mühendisliği bölümlerinde belirtilen konu başlıkları altında bitirme tezi ya da bitirme projesi hazırlayan öğrenciler, vakfın web sitesi üzerinden (www.tucev.org) 20 Ocak 2018 tarihine kadar başvuru yapabilecek. 1 Şubat 2018 tarihi itibariyle burslar ödenmeye başlanacak.

Burs alan öğrenciler üniversite tarafından yapılan tez ve doktora kabulünden sonra çalışmalarını yazılı doküman ve CD formatında birer kopya halinde Türkiye Çevre Koruma Vakfına gönderecek. Tez ve projeler Çevre Şehir Kütüphanesi’nde yer alacak.

Konuyla ilgili bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Öğrencilerimize maddi ve manevi desteğimiz devam edecek. Bakanlık olarak başlatmış olduğumuz burs seferberliğinde 500’den fazla bitirme tezi ve bitirme projesi, 38 yüksek lisans tezi çalışmasının sonuçlanmasını sağladık. 16 doktora öğrencimize vermiş olduğumuz desteğimiz ise devam ediyor. Bu yılda yeni dönemde bitirme tezi hazırlayan 200 lisans öğrencisine ise 4 ay süre ile ayda 450 TL burs vereceğiz" dedi.

Son Güncelleme: 21.12.2017 12:35
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