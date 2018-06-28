Atılım Üniversitesi ve Medicana’dan iş birliği protokolü

Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Medicana İnternational Ankara Hastanesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Böylece öğrencilere Medicana İnternational Hastanesinde mesleki donanım ve becerilerini geliştirme imkanı sunuldu.

Ankara’da son derece nitelikli sağlık hizmeti veren Medicana İnternational Ankara Hastanesi ile eğitimde fark oluşturan Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi arasında iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol kapsamında Atılım Üniversite Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri Türkiye genelinde Medicana Hastanelerinde iş fırsatı bulabilecek. Bunun yanında Medicana Hastanesi personelleri de eğitimlerini daha da ilerletmek istedikleri takdirde Atılım Üniversitesinin fırsat ve imkanlarından daha kolay bir şekilde yararlanabilecek.

“TÜRKİYE’DE BİRÇOK ŞEYE ÖRNEK OLABİLECEK BİR İLK”

Protokolün imzalanmasından sonra konuşan Medicana İnternational Ankara Hastanesi Genel Müdürü Gülçin Türkmen Sarıyıldız, Medicana ailesi olarak Atılım Üniversitesiyle birlikte çok güzel ve farklı şeyler oluşturabileceklerine inandıklarını söyleyerek, "Ankara’nın yerleşik iki kurumunun bir araya gelmesiyle çok güzel şeyler oluşturulacak. Şu anda böyle bir gerçek afiliasyon Ankara’da yok. Bu gerçekten Ankara’da sağlık alanında bir ilk ve Türkiye’de birçok şeye örnek olabilecek bir ilk. Kadınların gücünü de kullanarak hep birlikte bir hikaye oluşturacağımıza ve anlatılacak bir hikayeyi arkamızda bırakacağımıza olan inancımızla ailemize hoş geldiniz diyoruz" ifadelerini kullandı.

“BÜYÜK HAYALLERİMİZ VAR”

Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Füsun Terzioğlu da hemşirelerle çalışmaktan çok memnuniyet duyacağını ve kimsenin tek başına bir şey yapamayacağını belirterek, sağlık hizmetlerinin bir ekip çalışması olduğu için birlikte bir şey yapıldığında ortamın gücünün oluşacağının altını çizdi.

İkili arasında imzalanan protokol anlaşmasından sonra yapılan röportajda güzel bir iş birliğine adım atıldığını söyleyen Sarıyıldız, "Misafirlerimizle birlikte bu protokolü imzaladık ve birlikte neler yapabileceğimiz adına projelerimiz paylaştık. Büyük hayallerimiz var. Güzel şeyler başarabileceğimize inanıyoruz çünkü biz sağlık sektörü olarak birlikte çalıştığımız yardımcı personelimizin eğitimlerine katkıda bulunabilecek yeni projeler oluşturabilmek, onların hastanemizde çalışırken, hem mutlu hem de eğitimli olarak çalışabilmelerini sağlayabilmek amacıyla yaptığımız bu afiliasyon protokolü ile güzel projeler doğuracağımıza inanıyoruz. Toplantılar, yayınlar, hizmet içi eğitimler, hizmet sonrası doktoralar, yüksek lisans, master gibi programlarla hem bu arkadaşlarımızın kendi vizyonlarına da kendi markalarına da değer katabilecek hem de Atılım Üniversitesi ve Medicana’ya da değer katarak marka değerimizi yükseltebilecek bir iş birliği programı içerisine girmiş olmaktan dolayı onur duyuyoruz. Bu iki markanın bir araya gelmesiyle güzel bir sinerji ve fark oluşturacağımıza inanıyoruz. Bu güçlü iki markanın sinerjisiyle güzel işler yapabileceğimize olan inancımızla yola çıktık. Bundan sonra Atılım Üniversitesi ve Medicana İnternational Ankara Hastanesi olarak güzel şeyler oluşturmak üzere hayallerimizin takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN DONANIMLARINI GELİŞTİRMEDE ÖNEMLİ KATKILARDA BULUNMAKTADIR"

Terzioğlu, 2018’de 22. yılını kutlayacak olan Atılım Üniversitesinin sağlık alanına 21. yılında adım attığını vurgulayarak, "Atılımın mühendislik, hukuk gibi çok farklı bölümlerine sağlığın da eklenmesi Atılım Üniversitesinin güçlenerek devam etmesine çok büyük katkılar sağlamaktadır. Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde geleceği yönlendirecek üç güzide bölümümüz yer almaktadır; hemşirelik bölümü, beslenme ve diyetetik bölümü, fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümü. Bu üç meslek grubu da Avrupa’da serbest dolaşım hakkına sahip önemli meslek gruplarıdır. Geleceği yönlendirecek mesleklerdir. Bu anlamda da öğrencilerimizin Atılım’da nasıl fark oluşturabileceklerini düşünerek programlarımızı diğer programlardan farklı olarak İngilizce olarak hazırladık. Böylelikle öğrencilerimizi hem sağlık meslek gruplarını, hem geleceği yönlendirecekleri şekilde bireysel gelişimlerine katkıda bulunarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu üç bölümden mezun olacak öğrencilerimiz aynı zamanda uluslararası iş birliklerimiz sayesinde çok farklı boyutlarda mesleki ve bireysel kazanımlar sağlayacaklardır. Atılım Üniversitesinin uluslararası iş birlikleri de öğrencilerimizin bu donanımlarını geliştirmede önemli katkılarda bulunmaktadır" diye konuştu.

"YAPMIŞ OLDUĞUMUZ İŞ BİRLİĞİ AYNI ZAMANDA ÖĞRENCİLERİMİZE DE FIRSATLAR SAĞLAYACAKTIR"

Çok önemli bir proje için Sarıyıldız ile bir araya geldiğinin altın çizen Terzioğlu "Beni son derece heyecanlandıran bir iş birliği programı, bir afiliasyon programı için buradayız. Ankara’da son derece nitelikli sağlık hizmeti veren ve sağlık hizmetlerinde fark oluşturan Medicana İnternational Ankara Hastanesi ile Atılım Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesinin afiliasyon programı için buradayız. Bu bana büyük bir heyecan veriyor çünkü akademik ve klinik ortam iş birliğini sağlamada, en arzu edilen sonuçları almada ve sağlık hizmetlerini yönlendirmede bu iki marka değerinin gelecekte çok ciddi farklar oluşturacağına inanıyorum. Bu kapsamda yapmış olduğumuz iş birliği aynı zamanda öğrencilerimize de fırsatlar sağlayacaktır çünkü Medicana Hastaneler grubu bir zincir hastaneler grubudur. Türkiye genelinde 13 hastaneye sahiptir. Medicana İnternational Ankara Hastanesinde olduğu gibi öğrencilerimiz bu Türkiye geneline yayılmış 13 hastanede de mezuniyetten sonra istihdam edilme fırsatlarına sahip olabileceklerdir. Günümüzde en önemli sorunlardan birisi kalifiye iş gücünün istihdam sorunlarıdır. Hem beslenme diyetetik, hem hemşirelik hem de fizyoterapi öğrencilerimize böyle bir fırsatın sağlanması onların mezuniyetten sonra bir iş garantisiyle hareket etmelerine katkıda bulunacaktır. Aynı zamanda bu akademik ve klinik ortam iş birlikleri öğrencilerimizin de içinde bulunduğu farklı projelerin, nitelikli çalışmaların oluşturulmasında öncülük edecektir. Bu iki marka değeri arasında yapılmış olan afiliasyon programının ve iş birliği programının pek çok yeniliklere ve ilklere önderlik edeceğine de inanıyorum. Çünkü sağlık profesyonelleri, öğrencilerimizin her türlü uygulamanın yer aldığı Medicana İnternational Hastanesinde uygulama fırsatlarını yakalamaları, çok farklı disiplinlerden ve mesleklerden vaka örneklerini görmelerini öğrencilerimizin bu anlamda mesleki donanım ve becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda programımızın İngilizce olmaması nedeniyle hem ulusal hem de uluslararası düzeyde kaliteli ve marka değeri taşıyan öğretim üyelerinden oluşan çok güçlü bir akademik kadromuz var. Bu akademik kadromuz öğrencilerimizi geleceğe hazırlamakta donanım sağlayacak bir yapılanma oluşturmuştur. O yüzden sağlık hizmetlerinin Atılımın gelişiminde, değişiminde ciddi anlamda bir fark oluşturacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

(İHA)