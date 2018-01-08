AÖF final sınav tarihleri ne zaman, AÖF final sınav giriş yerleri belli mi?

AÖF final sınav tarihleri 13-14 Ocak olarak belirlendi. AÖF sınav giriş yerleri ise henüz açıklanmadı, gözler gelecek resmi açıklamaya çevrildi. AÖF sınavına dair bilgiler haberimizde yer alıyor, fakat AÖF sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. AÖF sınav giriş yerlerinin birkaç gün içinde belli olması bekleniyor.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ( AÖF) güz dönemi final sınavları yaklaşıyor. 2017-2018 eğitim öğretim yılı ilk dönem final sınavlarına katılacak binlerce öğrenci internet üzerinden 'AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı' sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 2018 AÖF sınav giriş belgesi yayınlandı mı? AÖF final sınav yerleri belli oldu mu?

AÖF sınav giriş belgesi henüz açıklanmadı. AÖF final sınav giriş yerlerinin bugün içerisinde açıklanması bekleniyor.