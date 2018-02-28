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Açıköğretim’de ücretsiz yüzyüze dersler başlıyor

Anadolu Üniversitesi’nin Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencilerine yönelik yüzyüze derslerin Bahar dönemi, 3 Mart Cumartesi günü başlayıp, 27 Mayıs 2018 Pazar günü sona erecek.

28 Şubat 2018 Çarşamba 10:42
Açıköğretim’de ücretsiz yüzyüze dersler başlıyor

Anadolu Üniversitesi’nin Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencilerine yönelik yüzyüze derslerin Bahar dönemi, 3 Mart Cumartesi günü başlayıp, 27 Mayıs 2018 Pazar günü sona erecek.

Merkezi Açıköğretim ve Uzaktan Eğitim Sistemi dahilinde eğitim ve öğretim yapan Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri öğrencileri için bazı derslere yönelik ücretsiz yüzyüze derslerin Bahar dönemi, 3 Mart 2018 tarihinde başlıyor. Tüm illerde ve 3 ilçede (Alanya, Bandırma, İskenderun) olmak üzere 88 merkezde (Ankara 2 Merkez: Beşevler ve Cebeci; İstanbul 4 Merkez: Göztepe, Maltepe, Topkapı ve Davutpaşa) gerçekleştirilecek yüzyüze derslere Açıköğretim öğrencileri, öğrenci kimliklerini göstererek hiçbir ücret ödemeksizin katılabilecek.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılan açıklamada, “Açıköğretim öğrencilerinin özellikle zorlandıkları derslere yönelik yapılan yüzyüze dersler, öğrencilerin başarılarına büyük katkı sağlamaktadır. Bunun yanı sıra ders aldıkları üniversitenin kütüphane, sosyal faaliyetler, konferans, sempozyum gibi bir takım olanaklarından da faydalanabilmektedirler. Yüzyüze derslerde bir araya gelen Açıköğretim öğrencileri kendi aralarında dersleri ve sorunları ile ilgili bilgi paylaşımı olanağı da elde etmektedirler. Öğrenciler, derslerin yapılacağı derslikleri, derslerin gün ve saatlerini, 26 Şubat 2018 tarihinden itibaren bulundukları ildeki AÖF Bürosuna başvurarak veya www.anadolu.edu.tr adresinde bulunan Açıköğretim başlığı altındaki “Öğretim Ortamları” ve oradan da “Yüzyüze Öğretim Hizmetleri” bölümünü inceleyerek öğrenebilirler” ifadelerine yer verildi.

2017 - 2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim öğrencilerine yönelik yüzyüze öğretimi yapılacak 12 ders ise, “Matematik II, Genel Muhasebe II, İktisada Giriş II, Osmanlı Türkçesine Giriş II, Makro İktisat, İstatistik II, Maliyet Yönetimi, Finansal Yönetim II, Finansal Tablolar Analizi, İngilizce II, Arapça II, Arapça IV" olacak.

23 Nisan, 1 Mayıs ve 19 Mayıs, ara sınav ve Bakanlar Kurul tarafından ilan edilecek tatil günlerinde yapılmayacak olan yüzyüze derslerin 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar dönemi, 27 Mayıs 2018 Pazar günü sona erecek.

(Kadir Arslan/İHA)
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