Açıköğretim sistemi öğrenme materyali çeşitliliği ile dikkat çekiyor

Dünyanın 3 kıtasında 16 ülkede yükseköğretim imkânı sunan ve 2017-2018 Bahar dönemi kayıt yenileme süreçleri devam eden Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi, öğrencilerine sunduğu kaliteli eğitim malzemeleri ve materyal çeşitliliği ile dikkat çekiyor. 57 farklı lisans ve önlisans programıyla, 53 farklı e-sertifika programıyla kapsamlı bir program çeşitliliğine ulaşan Açıköğretim Sistemi, son yıllarda her öğrenciye erişilebilir zengin öğrenme materyali sunma konusunda da önemli bir noktaya ulaştı. Farklı üniversitelerden yaklaşık 2 bin 500 editör ve 7 bin 500 yazar ile Türkiye’nin en kapsamlı üniversite kitabı portföyüne sahip Açıköğretim Sistemi bu temel kaynakları dijital materyallerle zenginleştiriyor.

Sistemde yaprak testlerden, çözümlü sorulara, animasyon videolarından sesli kitaplara, canlı derslerden deneme sınavlarına, 21 farklı ders materyali sunuluyor. Bunun yanında; 7/24 etkileşim merkezi, canlı destek sistemi, kariyer desteği, açık kütüphane, sözlük çalışmaları ile öğrencilerin öğrenme çevreleri her zaman ve her yerden erişilebilir olacak şekilde zenginleştiriliyor.