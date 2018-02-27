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86 yaşında okuma-yazma öğreniyor

Kayseri’de yaşayan Ayşe Demirel, 86 yaşında okuma-yazma öğreniyor.

27 Şubat 2018 Salı 16:05
86 yaşında okuma-yazma öğreniyor

Kayseri’de yaşayan Ayşe Demirel, 86 yaşında okuma-yazma öğreniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde başlatılan ‘Okuma Yazma Seferberliği’, Kayseri’de yoğun ilgi görüyor. Kocasinan Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün iş birliğiyle Kocasinan Akademi Mimarsinan tesislerinde başlatılan kurslara, okuma yazma bilmeyen vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Kurslara katılanlar arasında bulunan 86 yaşındaki Ayşe Demirel’in okumayı öğrenme çabası da çevresindekilere örnek oluyor. Komşularıyla beraber kurslara katılan Demirel, ilerleyen yaşına rağmen derslerini hiç aksatmıyor.

"BU KEZ DE ÖĞRENEMEZSEM BİR DAHA DENEMEM"

Çocukken babasının kendisini okutmak istediğini ama kendisinin okula gitmediğini söyleyen 86 yaşındaki Ayşe Demirel, “Şimdiye kadar okumak istedim ama okuyamadım. Harfleri öğrenmek için başladım. Daha önce bir kez daha okumayı öğrenmek için geldim, diplomayı alıp eve astım ama okuyamadım. Bu kez de okumayı öğrenemezsem bir daha denemem. Babam beni okutmak için çok uğraştı ama ben de komşuya gidip oturdum. Onun için çok suçluyum. Okumayı öğrendik sonra adımı yazacağım, komşularımın evine giderken zorlanmayacağım” ifadelerini kullandı.

(İHA)
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