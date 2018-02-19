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2018 DGS sınavı başvuruları ve DGS sınavı ne zaman?

2018 DGS sınavı ne zaman? 2018 DGS sınavı başvuru tarihleri ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

19 Şubat 2018 Pazartesi 14:23
2018 DGS sınavı başvuruları ve DGS sınavı ne zaman?

2018 DGS’nin başvuru tarihleri 16 Mayıs 2018 ile 24 Mayıs 2018 tarihleri arasında olacak. DGS’ye girmeye hak kazanan öğrenciler için sınav 8 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise 2 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak. Sınavda adaylara yönelik sayısal ve sözel bölümlerden oluşan bir yetenek testi uygulanacak ve her test 120 sorudan oluşacak.

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