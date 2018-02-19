2018 DGS’nin başvuru tarihleri 16 Mayıs 2018 ile 24 Mayıs 2018 tarihleri arasında olacak. DGS’ye girmeye hak kazanan öğrenciler için sınav 8 Temmuz 2018 tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise 2 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak. Sınavda adaylara yönelik sayısal ve sözel bölümlerden oluşan bir yetenek testi uygulanacak ve her test 120 sorudan oluşacak.
2018 DGS sınavı başvuruları ve DGS sınavı ne zaman?
2018 DGS sınavı ne zaman? 2018 DGS sınavı başvuru tarihleri ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?
19 Şubat 2018 Pazartesi 14:23