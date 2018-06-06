18 milyon öğrenci karne alıyor

18 milyon öğrenci Cuma günü karne alıyor.Yeni öğretim yılı 3,5 aylık tatilin ardından 17 Eylül’de başlayacak.

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci karne heyecanı yaşıyor. Bu öğrenciler Cuma günü karnelerini alarak yaz tatiline giriyor. Öğrenciler, yoğun geçen dönemin ardından yaz sonuna kadar dinlenme fırsatı yakalayacak. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda görev yapan 1 milyondan fazla öğretmen de yorgunluklarını atma imkânı bulacak.Bu arada Milli Eğitim Bakanlığı gelecek yılın çalışma takvimini hazırladı. İllere gönderilen genelgeye göre yeni eğitim ve öğretim yılı 17 Eylül pazartesi günü başlayacak.Birinci kanaat dönemi 18 Ocak 2019 Cuma günü sona erecek. Yarı yıl tatili, 21 Ocak 2019-1 Şubat 2019 tarihlerinde yapılacak. İkinci kanaat dönemi ise 4 Şubat 2019 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2019 Cuma günü sona erecek.

(İHA)