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Zuckerberg ifade vermeye çağrıldı

Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg’in, Temsilciler Meclisinde kurulan komitede 11 Nisan’da ifade vereceği açıklandı.

04 Nisan 2018 Çarşamba 17:34
Zuckerberg ifade vermeye çağrıldı

Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg’in, Temsilciler Meclisinde kurulan komitede 11 Nisan’da ifade vereceği açıklandı.

Facebook’un “kullanıcı verilerini kullanma ve koruma” sistemi ile ilgili olarak 11 Nisan’da Washington Temsilciler Meclisinde kurulan komitede Zuckerberg’in ifade vereceği açıklandı. Geçtiğimiz haftalarda politik danışma firması Cambridge Analytica’nın on milyonlarca Facebook kullanıcısının verilerini kullanarak seçimlere nüfuz etme çabası ortaya çıkmış, Facebook ve Zuckerberg kullanıcılardan özür dilemek zorunda kalmıştı. Hem 2016 seçimleri sırasında Rusya’nın sosyal medyayı kullanarak seçimlere müdahale etmesi ile ilgili soruşturmalar hem de en son ortaya çıkan veri kullanım ihlali nedeniyle firmanın borsadaki değeri düşmüş hem de kullanıcılardan yoğun eleştiri gelmişti. Bu sabah yaptıkları açıklamada Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Greg Walden ve komitenin Demokrat lideri Frank Pallone yapılacak oturumun “Kritik kullanıcı verilerinin kullanılması konusuna ışık tutma fırsatı olduğunu ve Amerikalıların kişisel çevrimiçi verilerine en olduğunu daha iyi anlamlarını sağlayacağını” söyledi.

Facebook CEO’su Zuckerberg ayrıca ABD Senatosu Yargı Komitesi tarafından da oturumda ifade vermeye çağrılmıştı. Ancak bu konuda henüz bir duyuru yapılmadı. Zuckerberg’in yanı sıra komite, Google ve Twitter firmalarının CEO’larına da çağrı göndermişti. Ayrıca Zuckerberg geçtiğimiz hafta İngiltere Parlamentosu tarafından yapılan benzer bir çağrıyı reddetmişti. Zuckerberg bugün Facebook üzerinden yaptığı yazılı açıklamada şu an 15 bin olan güvenlik takımının yıl sonuna kadar 20 bin kişiye ulaşacağını, platform üzerinde ulusların diğer ulusların seçimlerini etkileyecek girişimlerde bulunmasının önüne geçileceğini açıklamış, özellikle Rusya bağlantılı Internet Araştırma Ajansı - IRA’nın faaliyetlerinin kısıtlandığını duyurmuştu.

(Aydın Tuna Palabıyıkoğlu/İHA)
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