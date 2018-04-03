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Yunanistan iade talebini bir kez daha reddetti

Yunanistan’da İstinaf Mahkemesi, terör örgütü DHKP-C üyesi Ali Ercan Gökoğlu’nun Türkiye’ye iade edilmemesine hükmet etti.

03 Nisan 2018 Salı 13:04
Yunanistan iade talebini bir kez daha reddetti

Yunanistan’da İstinaf Mahkemesi, terör örgütü DHKP-C üyesi Ali Ercan Gökoğlu’nun Türkiye’ye iade edilmemesine hükmet etti.

Yunanistan’da İstinaf Mahkemesi yine bir DHKP-C üyesini Türkiye’ye iade etmeme kararı aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 7 Aralık’taki Atina ziyaretinden önce yakalanan 9 DHKP-C üyesinden Ali Ercan Gökoğlu’nun da Türkiye’ye iade edilmemesi kararlaştırıldı. Türkiye 9 DHKP-C’linin iadesini talep etmişti. Ancak şu ana kadar Yunan mahkemelerinin iadelerini reddettiği DHKP-C’li terörist sayısı 5 oldu.

(Manol Kostidis/İHA)
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