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Yunan Bakan: "Askerler konusu AB ilişkilerini etkiler"

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos, tutuklu Yunan askerlerine ilişkin, "İki Yunan askeri konusu Türkiye-AB ilişkilerini de etkiler" dedi.

06 Mart 2018 Salı 18:42
Yunan Bakan: "Askerler konusu AB ilişkilerini etkiler"

Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos, tutuklu Yunan askerlerine ilişkin, "İki Yunan askeri konusu Türkiye-AB ilişkilerini de etkiler" dedi.

Belçika’nın başkenti Brüksel’deki Avrupa Birliği (AB) Savunma Bakanları toplantısına katılan Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kamenos, Türkiye’de tutukluluk halleri devam eden 2 Yunan askerine ilişkin hem Türk -Yunan hem de Türkiye-AB ilişkilerini de ilgilendirdiğini ileri sürdü. Kamenos, “Yunan askerleri aynı zamanda Avrupa askerleridir. Yani konu Türkiye-AB ilişkilerini de ilgilendiriyor” diye konuştu.

Kamenos, NATO Genel Sekreteri Yardımcısı Rose Gottemoeller’i de konuyla ilgili bilgilendireceğini söyledi. Kamenos, Yunan askerlerinin, Türkiye’den yasa dışı mülteci ve göçmen sokmak isteyen göçmen kaçakçılarının izinin peşinde olduğunu belirtti. Ayrıca Kamenos, iki Yunan askerin hapisten çıkıp yargılanmaları için askerlerin mahkemeleri yapılıncaya kadar Yunanistan’ın Edirne Konsolosluğu’nda kalmaları önerisinde bulunduğunu açıkladı.

Öte yandan Kammenos, Türkiye ile Yunanistan’ın NATO üyesi olduklarını hatırlattı ve buna benzer konuların barışçı yol ile ve müzakereler ile çözülebileceğini söyledi.

(Manol Kostidis /İHA)
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