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Yüksek mahkemeden Trump’a darbe

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump yönetiminin iptal ettiği ve 5 Mart tarihinde ise kaldırılmasının planlandığı DACA programının iptalinin durdurulmasına karar verdi.

26 Şubat 2018 Pazartesi 19:16
Yüksek mahkemeden Trump’a darbe

ABD Yüksek Mahkemesi, Trump yönetiminin iptal ettiği ve 5 Mart tarihinde ise kaldırılmasının planlandığı DACA programının iptalinin durdurulmasına karar verdi.

Yüksek mahkeme, çocuk yaşta ABD’ye gelen 800 bin göçmene yasal statü sağlayan DACA programını iptal kararının durdurulması kararı verdi. Yüksek mahkemenin aldığı bu karar, Trump yönetiminin programa son verme çabalarının potansiyel olarak engellendiği belirtiliyor.

DACA olarak bilinen program, 2012 yılında Obama yönetimi tarafından yürürlüğe konulmuştu.

(Hasan Çelik /İHA)
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