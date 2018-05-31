"YPG, Süryani gençleri zorla kaçırdı”

Dünya Aramiler Konseyi (The World Council of Arameans), resmi internet sitesinden yayınladığı bir bildiriyle, terör örgütü YPG/PYD/PKK’nın Süryani gençleri zorla kaçırdığını belirtti.

Dünya Aramiler Konseyi, yayınladığı bir bildiride YPG/PYD/PKK’ya Suriye’deki eylemleriyle ilgili tepki gösterdi. YPG’nin son iki hafta içerisinde, Suriye’nin Kuzey Batı bölgesinden çok sayıda Süryani gencini zorla kaçırdığını belirten Dünya Aramiler Konseyi, YPG’nin kaçırdığı gençleri ilk safta kullandığını ve barıştan ziyade amacının Suriye’de Batı Kürdistan’ı kurmak olduğunu ifade etti. Bildiride, “Dünya Aramiler Konseyi bir kez daha Suriye’deki Süryanilerden, endişe verici haberler aldı. YPG milislerinin, 16 Mayıs’ta Kamışlı’da 50 kişiyi kaçırdıkları ve onları savaş bölgelerine yerleştirmek için iradelerine karşı kamplara gönderdikleri bildirildi. Bunların arasında beş Süryani vardı: Basil Lahdo, Issa Kuriakos, Adam Koki, Petros Amin ve Dani Mkhaylia” ifadeleri yer aldı.

YPG ile yerel Süryaniler arasında yapılan yoğun müzakereler sonrası, YPG’nin Süryani gençlerini 25 Mayıs’ta serbest bırakması gerektiği belirtilirken, “Ancak YPG anlaşmayı desteklemedi ve buna ek olarak, ertesi sabah dört genci daha kaçırdı. Son olarak, YPG’ye çok fazla baskı uyguladıktan sonra, sessiz diplomasi sayesinde yedi Süryani serbest bırakıldı. Geriye kalan Issa Kuriakos ve Petros Amin’in de en kısa zamanda bırakılması bekleniyor” açıklaması yapıldı.

Bildiride YPG’nin Suriye’deki savunmasız azınlıklara karşı bu tür eylemleri ilk kez gerçekleştirmediğine dikkat çekilirken, “Silahlı ve güvenlik güçlerini harekete geçiren YPG, Kamışlı’daki Hıristiyan mahallelerine yöneliyor. Bu şehri, Rojava (“Batı Kürdistan”) olarak adlandırılan ve kendi ilan ettiği bir anayasa altında yöneten YPG, burayı kendi kendine ilan ettikleri özerk bölgelerinin başkenti olarak görüyorlar” ifadelerine yer verildi.

Bildiride isminin açıklanmasına cesaret edemeyen Arami liderlerden birinin, endişesi şu şekilde dile getirildi: “Onların nihai hedefleri belli. Evimizin, işyerimizin ve topraklarımızın üstesinden gelebilmemiz için bizi vatanımızdan uzaklaştırma hedefi ile korkutmayı amaçlıyorlar.”

YPG/PYD tarafından uygulanan şiddeti kınayan Dünya Aramiler Konseyi Başkanı Johny Messo’nun açıklamasına yer verilen bildiride, şu ifadeler yer aldı;

“Sürmekte olan sindirme, tehdit, adam kaçırma, zorla orduya almalar ve mülke ve toprağa el koyma, yerli halklara açık bir mesajdır. YPG milisleri ve güvenlik güçleri, bu bölgeyi Aramilerden temizleyerek, savunmasız bir azınlığın insan haklarını açıkça ihlal ediyor. Geriye kalan iki alıkonulan genç Süryani’nin derhal serbest bırakılmasını ve gücünü kötüye kullanmalarına son vermelerini talep ediyoruz. Dahası, YPG/PYD’yi destekleyen ABD ve diğer ülkelere onları güçlendirmelerine son vermeleri ve Kuzeydoğu Suriye’de son kalan yerli Hıristiyan halkları hakkında bilgi edinmeleri için çağrıda bulunuyoruz.”

(Cafer Yıldırımer /İHA)