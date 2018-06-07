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Yeni karargahta ilk NATO Savunma Bakanları Toplantısı

İnşaatı 8 ay süren ve geçtiğimiz ay faaliyete geçen yeni karargah binasında ilk NATO Savunma Bakanları Toplantısı başladı.

07 Haziran 2018 Perşembe 18:02
Yeni karargahta ilk NATO Savunma Bakanları Toplantısı

İnşaatı 8 ay süren ve geçtiğimiz ay faaliyete geçen yeni karargah binasında ilk NATO Savunma Bakanları Toplantısı başladı.

Belçika’nın başkenti Brüksel, NATO Savunma Bakanları Toplantısına ev sahipliği yapıyor. Toplantıda Türkiye’yi temsilen Savunma Bakanı Nurettin Canikli yer alıyor. Yarın da devam edecek olan toplantıda, gelecek ay düzenlenecek NATO Zirvesi ele alınacak. NATO’nun savunmasının arttırılması konusunun da ele alınacağı toplantıda, bugün personel sayısının arttırılması ve Norfolk’ta ve Almanya’nın Ulm kentinde olmaz üzere iki lokasyonda yeni komutanlıkların kurulması görüşülecek. Siber savunma ve deniz güvenliğinin de masaya yatırılacağı toplantıda günün ilerleyen saatlerinde terörle mücadele konusu gündemde olacak. Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, geçtiğimiz ay faaliyete geçen yeni karargah binasındaki ilk Savunma Bakanları Toplantısı olduğunu ifade etti.

(İHA)
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