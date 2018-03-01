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Yemenli sanatçı savaş kurbanlarını duvarlara resmediyor

Yemenli sokak sanatçısı Haifa Subay, 3 yıldır süren iç savaş kurbanlarını unutulmaması için duvarlara resmediyor.

01 Mart 2018 Perşembe 23:33
Yemenli sanatçı savaş kurbanlarını duvarlara resmediyor

Yemenli sokak sanatçısı Haifa Subay, 3 yıldır süren iç savaş kurbanlarını unutulmaması için duvarlara resmediyor.

Yemenli sanatçı Haifa Subay, ülkesinde 3 yıldır süren iç savaş kurbanlarının resimlerini sokaklardaki duvarlara çiziyor. Subay, “Sessiz Kurbanlar” olarak adlandırdığı çalışmasında kadın ve çocukların çektiği acıları canlandırıyor. Subay, sokak duvarlarına çizdiği resimlerde evsiz insanlara, savaşın yol açtığı su kıtlığına, savaşta yıkılan ve tahrip edilen okullara dikkat da çekiyor. Yaptığı çalışmayla Suudi Arabistan öncülüğündeki Koalisyon güçleri ile Husiler arasında yaşanan çatışmaları durdurmayı amaçladığını söyleyen sanatçı, savaştan en çok etkilenenlerin kadınlar ve çocuklar olduğunu belirterek, ülkede savaştan geriye hiçbir şey kalmadığını ifade etti.

(İHA)
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