Yavrularına saldırmaya çalışan kurdu kovaladı

Rusya ile Abhazya arasında bulunan Kafkas dağlarında yaşanan ilginç olayda benzerine az rastlanır görüntüler ortaya çıktı.

Dağlarda yürüyüş yapan bir grup gencin dikkatini çeken olayda, dişi bir geyik dakikalarca bir kurdu kovaladı. Kurt ise yaptığı manevralarla geyikten kurtulmaya çalıştı. Kurt peşini bırakmayan geyikten, sonunda yokuştan tırmanarak kurtulmaya çalıştı. Videonun sosyal medyaya düşmesinden sonra Rus basını görüntüleri paylaşırken sosyal medyada da paylaşım rekorları kırıldı

(Erhan Altıparmak/İHA)