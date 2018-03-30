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Yanlış yer seçimi canlarından edecekti

Boğa yarışlarını görüntülemek isterlerken az kalsın canlarından olacaklardı.

30 Mart 2018 Cuma 19:11

Boğa yarışlarını görüntülemek isterlerken az kalsın canlarından olacaklardı.

Hindistan’da boğa yarışlarını motosikletin üzerinden görüntülemek isteyen bu kameraman yolun ortasında durdu. Olabilecekleri akıl edemeyen kameraman, yarışın başlamasıyla üzerine doğru gelen boğalardan kaçmaya çalışırken, arkası dönük olduğu için olanları fark edemeyen motosiklet sürücüsü ise o kadar şanslı değildi. Kameraman olayı şans eseri kıl payı atlatırken, çok sayıda boğanın ezdiği sürücü ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

(İHA)
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